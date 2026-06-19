Runājot par iespējamu Krievijas uzbrukumu Baltijas valstīm, automātiski atskan sauklis par NATO, kas mūs sargās, tad saruna pārslīd uz ieročiem. Turklāt pēdējā laikā īpaši tiek runāts par droniem. Taču tās ir stipri pakārtotas lietas.  

Pirmais un galvenais jautājums – kāda ir Latvijas un Baltijas valstu atturēšanas spēja. Tikai tad var ķerties pie pakārtotiem jautājumiem, tostarp bieži piesaukto un nebūt ne sevišķi skaidro visaptverošo valsts aizsardzības konceptu.

"Atturēšana" – šobrīd bieži skan ziņās gan saistībā ar Izraēlas kariem, gan ASV/Izraēlas kara un ugunspārtraukuma sakarā ar Irānu, gan, protams, mums tuvākajā un uztverē draudīgākajā Krievijas karā Ukrainā. Ja būtu jāsaka vienā teikumā, tad Latvijas galvenais atturēšanas pasākums jau vairākas desmitgades ir bijis tikai un vienīgi dalība NATO. Taču ASV prezidents Donalds Tramps NATO aizsardzības garantijas, tātad arī Latvijas galveno atturēšanas faktoru, pakļāvis sen nepieredzētam pārbaudījumam.

Pirmā svarīguma jautājums

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