13 mēneši un 13 sēdes bija vajadzīgas, lai Kurzemes rajona tiesa izskatītu krimināllietu, kurā apsūdzēts laulātais pāris par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu – viņi Ances pagasta svētkos konfliktēja ar Ukrainas pilsoni.

"Pazūdi no Latvijas un Ances!"

Ances pagasta svētki jau tradicionāli tiek rīkot jūlija beigās – ap to laiku, kad Ancēm ir vārdadiena. 2024. gadā Ances pagasts savus svētkus svinēja 27. jūlijā. Svētku moto bija "Kam vēl nav 100…", to noslēgumā brīvdabas estrādē notika zaļumballe.

Saskaņā ar apsūdzību, kuru uztur prokurors Juris Sidars, 2024. gada naktī uz 28. jūliju Iveta un Rolands, būdami alkohola ietekmē, Ances muižas parkā svētku laikā citu personu klātbūtnē apzināti uzsāka konfliktu ar Ukrainas pilsoni Aleksandru. Ukrainis tobrīd kopā ar vairākiem latviešiem sēdējis pie galda blakus izbraukuma ēdināšanas vietai. Kā uzskata prokurors

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