Piektdien Latvijā būs visai saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi. Vietām Zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus.
Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina piektdiena, pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23 grādiem, bet pie jūras tā nepārsniegs +20 grādus.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
Agri no rītā Latvijā bija mākoņains laiks, kas vietām — galvenokārt valsts ziemeļrietumos — skaidrojas, liecina meteoroloģiskā informācija.
Nav ievērojamu nokrišņu. Pūš lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba. Gaisa temperatūra īsi pēc saullēkta visā valstī +13..+16 grādi. Gaisa relatīvais mitrums 80-100%.
Rīgā mākoņainas debesis, pūš rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +15..+16 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +16,2 grādiem Liepājas ostā līdz +23,2 grādiem Gulbenē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. jūnijā bija +39..+40 grādi Portugālē, Spānijā un Francijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu nulle grādu Somijas ziemeļos.
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