Ģimenes, kuras piedzīvojušas bērna zaudējumu, no 1. augusta varēs pieteikties jaunam bezmaksas sociālajam pakalpojumam "Dzīve un sēras", kuru ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) atbalstu īsteno nodibinājums "Torņakalna fonds".
Kā informēja SIF pārstāve Sabīne Leingarde, pakalpojums vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām un citiem tuviniekiem, kuri piedzīvojuši bērna zaudējumu dažādos dzīves posmos un apstākļos. Sērojošajām ģimenēm būs pieejamas individuālas konsultācijas pie psihologa, sociālā darbinieka, kapelāna un jurista. Tāpat paredzētas sērojošo grupas dažādām ģimenes locekļu grupām, kopīgi pasākumi, sarunu platforma "Sēru kafejnīca", kā arī emocionālā atbalsta instruments "Klusuma tālrunis".
Pakalpojuma mērķis ir mazināt sērojošu ģimeņu sociālās izolācijas risku, stiprināt emocionālo noturību un veicināt sabiedrības izpratni par sērošanas procesu. Tam varēs pieteikties ģimenes, kuru bērns miris pirms dzimšanas vai neilgi pēc tās, slimības, nelaimes gadījuma vai pašnāvības dēļ, kā arī gadījumos, kad vecāki zaudējuši bērnu pieaugušā vecumā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, ka sēras skar visu ģimeni, nevis tikai vienu cilvēku. Pakalpojuma mērķis ir radīt vidi un kopienu, kurā ģimenes locekļi var atrast sev piemērotāko atbalsta veidu. Jauniešiem paredzēti koprades pasākumi "Re, Re", kuros sarunas par zaudējumu apvienos ar ēst gatavošanu un kopā būšanu. Savukārt vīriešiem plānots veidot īpašus pārgājienus dabā ar uzdevumiem un izdzīvošanas elementiem, kas pielāgoti viņu sērošanas pieredzei.
Ģimenes locekļi, kuri piedzīvojuši bērna zaudējumu, atbalsta saņemšanai varēs pieteikties no 1. augusta vietnē "dziveunseras.lv".
Pirms vairāk nekā desmit gadiem "Torņakalna fonds" ieviesa apzīmējumu "Zvaigžņu bērni", kā apzīmējumu bērniem, kuri miruši vēl pirms dzimšanas vai neilgi pēc tās. Līdz šim fonds vairākus gadus organizējis sērojošo grupas šo bērnu vecākiem, savukārt jaunais sociālais pakalpojums paplašināšot atbalsta iespējas arī citām sērojošām ģimenēm.
Rītdien, 20. jūnijā, sāksies arī sērošanas atbalsta speciālistu apmācības, informē SIF. Tā būs 124 akadēmisko stundu programma, kuras mērķis ir sagatavot līdzgaitniekus, kas spēj sniegt atbalstu cilvēkiem sērošanas procesā un palīdzēt zaudējuma pieredzi integrēt turpmākajā dzīvē.
SIF norāda, ka interese par apmācībām bijusi liela. Tām pieteikušies gan palīdzības jomas profesionāļi, gan sērojošie vecāki un brīvprātīgie. Lielā pieprasījuma dēļ grupā uzņemts vairāk dalībnieku, nekā sākotnēji plānots, un daļa interesentu jau reģistrējas otrajai mācību plūsmai. Pēc apmācību un prakses noslēgšanas jaunie speciālisti iesaistīsies projekta aktivitātēs, lai sniegtu atbalstu ģimenēm.
"Torņakalna fonda" valdes loceklis, mācītājs un kapelāns Linards Rozentāls skaidro, ka
cilvēkam pēc zaudējuma, kas būtiski maina dzīvi, ir nepieciešams atbalsts, kas palīdz orientēties sērošanas procesā.
Viņš uzsver, ka sēru ceļš katram jāiziet pašam, tomēr ir svarīgi, lai cilvēks tajā nepaliek viens. Rozentāls apgalvo, ka "neapstrādātas sēras nekur nepazūd un pārnesas uz nākamo paaudzi", tāpēc ir būtiski palīdzēt cilvēkiem veidot pamatu turpmākajai dzīvei pēc zaudējuma.
Rozentāls uzskata, ka sērošana ir prasme, kas palīdz cilvēkam pieņemt dzīves noslēguma un zaudējuma pieredzi, tomēr mūsdienās sabiedrībā šīs prasmes attīstīšana bieži tiek atstāta novārtā. Mācītājs norāda, ka sabiedrībai ir jāmācās runāt par zaudējumu un sērām, lai labāk saprastu, kur ir problēmas un ko iespējams mainīt.
Pakalpojuma īstenotāji cer, ka projektā izstrādātais modelis nākotnē kļūs par ilgtspējīgu un plašāk izmantojamu sociālo pakalpojumu Latvijā.
Kopienā balstīto sociālo pakalpojumu "Dzīve un sēras" īsteno "Torņakalna fonds" ar SIF un ESF+ projekta "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" atbalstu. Projekts tiks īstenots no 2026. gada 1. aprīļa līdz 2028. gada 31. martam.
SIF īstenotajā ESF+ projektā "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" visā Latvijā tiek attīstīti vairāk nekā 22 inovatīvi sociālie pakalpojumi.
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