Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Matveju Savko, dzimušu 2011. gadā.
Jaunietis šī gada 3. jūnijā ap plkst. 10.40 atstāja Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra teritoriju, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušā pazīmes: ģērbies melnā "Nike" jakā, melnās biksēs un melnās sporta kurpēs.
Valsts policija aicina aplūkot attēlā redzamo jaunieti un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Matveja Savko iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 65403363.
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