Grupa "Rīgas modes" trešā pilnmetrāžas albuma gaidās laiž klajā singlu "Vai tu tici horoskopiem?", kā arī publicē dziesmas videoklipu un atklāj jaunā albuma nosaukumu.
Jaunais singls ir pēdējais priekšvēstnesis no "Rīgas modes" piecu gadu laikā ierakstītā albuma. Jaunajai platei dots nosaukums "Mīla un ziedošanās", un paredzēts, ka tā nāks klajā vēlā vasarā vai atvasarā.
"Vai tu tici horoskopiem? Tas savā ziņā ir stāsts par mums pašiem. Mēs kolektīvā esam tik atšķirīgi, ka reizēm tiešām jāaizdomājas — vai mums ir īstā saderība? Vai zemes zīmes vispār spēj sadzīvot ar uguns zīmēm? Atzīsim, citreiz tās tiešām ir mocības. Bet no otras puses — tas iedod mūsu mūzikai neparedzamību, jo nekad nevar zināt, kur aizvedīs kāda ideja. Tā arī notika ar šo dziesmu, kas sākās ar vienu vienīgu klavieru motīvu," norāda grupas dalībnieki.
Dziesmā kā īpašais viesis piedalās Igaunijā dzīvojošais ASV trompetists Džeisons Hanters (Jason Hunter), kurš kopā ar savu Baltijas kvartetu "Rīgas Modes" bundzinieka Mareka Amerika dibinātajā izdevniecībā "Jersika Records" laidis klajā plati "ImagiNation".
"Rīgas modes" vokālists Kalvis Bormanis stāsta: "Ar Džeisonu mūs sapazīstināja Mareks pēc uzstāšanās festivālā "Rīgas Ritmi". Viņš ir uzaudzis Losandželosā, kurai ir īpaša vieta arī manā sirdī. Vārds pa vārdam, dzēriens pa dzērienam, cigarete pa cigaretei... Mūzika, kino, "Lakers", Kobe Braients, Lebrons Džeimss... Aizrunājāmies līdz tam, ka kādreiz būtu forši ierakstīt kaut ko kopā. Un tajā brīdī, kad strādājām pie dziesmas "Vai tu tici horoskopiem?", sapratām, ka trompete šeit ir tik piemērota kā precīzs pēdējo sekunžu metiens. Džeisona iespēlētajā partijā nav izmainīts pilnīgi nekas — tā perfekti iederas šajā dziesmā."
Dziesmai uzņemts arī videoklips, kurā grupas dalībnieki Kalvis Bormanis un Madara Gaile ar 1970. gada "Cadillac DeVille" brauc cauri naksnīgajām Rīgas ielām. Video autors ir Andrejs Skurjats jeb Dree, un tā tapšanā piedalījies arī viņa brālis Aleksejs Skurjats.
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