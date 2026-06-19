Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 18. jūnijā ir izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieri Kasparu Pudānu paaugstina par ģenerālleitnantu, liecina prezidenta paziņojums.
Līdz šim Pudānam bija ģenerālmajora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Kā liecina NBS informācija, augstākas dienesta pakāpes par ģenerālleitnantu Latvijas armijā nav.
1976. gadā dzimušais Pudāns Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1994. gada. No 2023. gada februāra līdz 2025. gada janvārim viņš pildīja Zemessardzes komandiera pienākumus, bet tad tika iecelts NBS komandiera amatā.
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