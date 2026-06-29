Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas meklē 2009. gadā dzimušo Evu Paramonovu, kura aizgāja no bērnu aprūpes centra Rēzeknes novadā un nav atgriezusies, kā arī nav devusi ziņu par šī brīža atrašanās vietu.
Zināms, ka jaunietei ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazudušās meitenes pazīmes: augums 160 cm, vidējas miesas būves, gari, tumši mati. Bija ģērbusies melnas krāsas jakā ar kapuci, džinsu auduma biksēs, kājās sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot pusaudzes fotogrāfiju un, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par viņas atrašanās vietu vai cita viņas meklēšanai nozīmīga informācija, policija aicina informēt zvanot pa tālruņa numuru 64603571 vai 112 vai rakstot ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
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