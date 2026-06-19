Jūnija sākumā medijos parādījās ziņa, ka Slimību profilakses un kontroles centrs par aptuveni 140 000 eiro plānojot pasūtīt pētījumu par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu pirkšanas paradumiem Latvijā. 

Paredzams, ka gala ziņojumam būtu jābūt gatavam līdz 2029. gada 1. novembrim. Tātad lieta ir nopietna un pamatīga! Tikmēr sociālajos tīklos sākās diskusija par šī pētījuma lietderību. Savas domas izteica arī Ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš 12. jūnijā sociālajā tīklā "X" rakstīja: "Es izturēt nevaru šos izšķērdīgos, bezjēdzīgos pētījumus... [..] Es uzdevu birojam izskatīt risinājumu, kā uzlikt moratoriju, kā tiek izvērtēti visu pētījumu lietderība. Tas aizņems resursu un laiku, bet labāk tā nekā izšķērdība."

Šis ir kārtējais pētījums, kas piesaistījis īpašu sabiedrības uzmanību. No tādiem garadarbiem, par kuriem daudz ironizēts un kuru sociālo tīklu lietotāji joprojām atceras, savulaik izcēlies tā saucamais "salātu pētījums". Patiesībā tā bija tikai daļa no plašāka projekta ar nosaukumu "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes". Projekta vadītāja bija Latvijas Universitātes profesore Inna Šteinbuka, kopējais finansējums 495 000 eiro, projekta īstenošanas laiks – no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. martam.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē