Jūnija sākumā medijos parādījās ziņa, ka Slimību profilakses un kontroles centrs par aptuveni 140 000 eiro plānojot pasūtīt pētījumu par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu pirkšanas paradumiem Latvijā.
Paredzams, ka gala ziņojumam būtu jābūt gatavam līdz 2029. gada 1. novembrim. Tātad lieta ir nopietna un pamatīga! Tikmēr sociālajos tīklos sākās diskusija par šī pētījuma lietderību. Savas domas izteica arī Ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš 12. jūnijā sociālajā tīklā "X" rakstīja: "Es izturēt nevaru šos izšķērdīgos, bezjēdzīgos pētījumus... [..] Es uzdevu birojam izskatīt risinājumu, kā uzlikt moratoriju, kā tiek izvērtēti visu pētījumu lietderība. Tas aizņems resursu un laiku, bet labāk tā nekā izšķērdība."
Šis ir kārtējais pētījums, kas piesaistījis īpašu sabiedrības uzmanību. No tādiem garadarbiem, par kuriem daudz ironizēts un kuru sociālo tīklu lietotāji joprojām atceras, savulaik izcēlies tā saucamais "salātu pētījums". Patiesībā tā bija tikai daļa no plašāka projekta ar nosaukumu "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes". Projekta vadītāja bija Latvijas Universitātes profesore Inna Šteinbuka, kopējais finansējums 495 000 eiro, projekta īstenošanas laiks – no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. martam.