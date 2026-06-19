Krievijas ekonomika ir sprādzienbīstamā situācijā, secina Eiropas izlūkdienesti

Kara ekonomika ir novedusi Krieviju sprādzienbīstamā situācijā, brīdina Eiropas izlūkdienesti, norādot, ka agresorvalsts banku sektors ir pārslogots ar slēptiem parādiem un Centrālā banka zaudē savu neatkarību.
Krievijas ekonomika ir nonākusi "sprādzienbīstamā stāvoklī", valstij pārejot uz kara sliedēm, ceturtdien vēsta Vācijas laikraksts "Frankfurter Allgemeine Zeitung", atsaucoties uz Eiropas izlūkdienestu ziņojuma secinājumiem. Ekspertu vērtējumā, "ekonomisks satricinājums, piemēram, plaša mēroga sankciju pakete pret bankām vai ilgstošs naftas cenu kritums" varētu būt pēdējais piliens un darboties kā detonators.
Eiropas izlūkdienestu ziņojumā pausts, ka Krievijas banku sektors ir īpaši neaizsargāts. Banku bilances ir mākslīgi uzpūstas. Lai piesaistītu investorus augstu procentu likmju vidē - pamatlikme joprojām ir 14,5% - bankas ir pazeminājušas pieņemamo risku slieksni.
Valsts subsidēto hipotēku "masveida emisija" ir izraisījusi nekustamā īpašuma cenu pieaugumu, radot burbuļa un saistību neizpildes viļņa risku. Prakse, kad Krievijas reģionu publiskā un privātā sektora partnerības parādi tiek pārnesti uz bankām, ir kļuvusi par papildu slogu, kura dēļ bankas "cieš zaudējumus no mazpeļņas projektiem un sedz reģionu parādu atmaksas grūtības".
Situāciju vēl vairāk saasina "slēptie parādi", kas veidojas, kad bankas "Kremļa spiediena ietekmē" ar atvieglotiem nosacījumiem izsniedz aizdevumus aizsardzības uzņēmumiem ar "kolosālām finansiālām vajadzībām". Līdz 2025. gada septembrim "banku sektora vājuma signāli" bija kļuvuši tik bieži, ka Krievijas varasiestādes sāka bažīties, ka nākamo 12 mēnešu laikā varētu izcelties banku krīze, "neskatoties uz Centrālās bankas centieniem kontrolēt situāciju".
Ziņojumā teikts, ka Krievija turpina saglabāt "dinamiskas ekonomikas iespaidu", lai gan tas vairs neatbilst realitātei. Pati valdība oficiāli atzīst vismaz divus stagnācijas gadus: izaugsmes prognoze kārtējam gadam ir samazināta līdz 0,4%. Ķīles Pasaules ekonomikas institūta un Stokholmas Pārejas ekonomikas institūta ekonomisti uzskata šo mērķi par "pārāk optimistisku".
Jaunajā Eiropas izlūkdienestu ziņojumā nav aicināts ieviest stingrākas sankcijas vai īpašu muitas nodokli importam no Krievijas uz Eiropas Savienību (ES) par labu Ukrainai. Taču tas sniedz politiķiem argumentus, kāpēc pašreizējais brīdis ir labvēlīgs rīcībai - sankcijām vai vismaz pārliecinātākai nostājai pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, norādīja "Frankfurter Allgemeine Zeitung".
Laikraksts vēstīja, ka ziņojums uzskatāms par politisku instrumentu komplektu. Tas pievieno bīstamus scenārijus labi zināmo grūtību sarakstam, par kurām tiek diskutēts pat pašā Krievijā, taču tos nepamato ar saviem aprēķiniem.