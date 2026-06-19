Ceturtdien vēlā vakarā Rīgas radio un televīzijas tornī iekārtas pārkaršanas dēļ bija izveidojies neliels sadūmojums, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Īsi pirms plkst. 22 Rīgas radio un televīzijas tornī nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
Ierodoties notikuma vietā un veicot objekta apsekošanu, konstatēts neliels lokāls sadūmojums, ko izraisījusi tehnoloģiskas iekārtas pārkaršana.
Sadūmojuma rezultātā nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, bet degšana nav notikusi.
Ievērojot torņa specifiku, notikuma vietā ieradās astoņas ugunsdzēsības autocisternas un 20 ugunsdzēsēji. Īsi pirms pusnakts ugunsdzēsēju darbs noslēdzās.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu