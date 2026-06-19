Kāda ir tava pieredze augu slimību ierobežošanā dārzā? Izsaki savu viedokli.
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Projekta "Praktiski Zaļš" ietvaros žurnāla "Praktiskais Latvietis" 7. jūlija numurā tiks publicēts raksts par augu slimību bioloģisko ierobežošanu. Gatavojoties publikācijai, portāls Lasi.lv aicina lasītājus piedalīties interaktīvā aptaujā.
Balstoties uz savām dārzkopības zināšanām un ikdienas pieredzi, pastāsti par saviem paņēmieniem augu aizsardzībā.
Aptauja
Kā tu visbiežāk ierobežo augu slimības savā dārzā?
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.
#LVAF #praktiskizals