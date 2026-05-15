Realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre pavasara plaukumā, šķiet, jau bija radusi sirdsmieru pēc neglītās šķiršanās ar bijušo draugu Jāni. Pēc emocionāli smaga posma, kuru pavadīja Jāņa neprognozējamā uzvedība, iestājās neilgs klusuma periods. Tomēr šo idilli pēkšņi sagrāva viens paziņojums viedtālruņa ekrānā.
Kopā ar meitu Esteri Agrita baudīja nesteidzīgu ekskursiju pa Iecavu, kājām pētot pilsētas dabu. Patīkamo gaisotni izjauca negaidīta īsziņa no bijušā partnera. Agrita saņemto tekstu nolasīja balsī: "Labdien! Vari lūdzu beigt publiski apspriest mūsu attiecības? Tas man rada nopietnas emocionālas sāpes! Es ceru, ka tu respektē manu privātumu un robežas."
Kamēr Estere interesējās par mātes reakciju, Agrita norādīja uz būtisku faktu – Jānis jau attiecību sākumā apzinājās, ka viņa ir publiska persona. Viņa paskaidroja: "Viņš ļoti labi zināja jau kopš iepazīšanās brīža, ka es esmu publisks cilvēks. Viņam arī bija iespēja, sarunāts laiks un termiņš, kad izteikties."
Meita atgādināja, ka vīrietim tika piedāvāta platforma savas versijas izklāstam. Jānis pats bija iniciējis kontaktu ar televīziju, lai skaidrotu šķiršanās iemeslus, taču norunāto tikšanos ar ekspertu Kristapu Ozoliņu ignorēja. Lai gan attaisnojumam tika minēta hospitalizācija, Agritas veiktā pārbaude slimnīcā šo informāciju neapstiprināja.
Esteres ieskatā, tā kā Jānis savas iespējas izmantot neprata, Agritai tagad ir pilnas tiesības pašai izlemt, cik daudz atklāt sabiedrībai. Pati Agrita atzina, ka labprātāk šo lappusi aizvērtu, taču apstākļi spiež rīkoties citādi: "Nu, baigi jau apspriest es vairs šo negribu, bet pats uzprasās!"
Neskatoties uz saņemto ziņu, Estere mudināja mammu koncentrēties uz pavasara skaistumu un upes tuvumu, nevis tērēt enerģiju pagātnes rēgiem. Tomēr vēlāk Agrita uzsvēra, ka ilgojas pēc pilnīgas norobežošanās no šīm provokācijām: "Es vispār gribētu, lai ātrāk šī tēma slēdzās un nav jārunā."
