Sarunu raidījumā "Burku studijā!" uzmanības centrā nonācis jautājums par to, kā publicitāte transformē cilvēka ikdienu un partnerattiecības. Pieredzē dalījās Agrita Bindre, kura neslēpj – sākotnēji viņas attieksme pret notiekošo bijusi visai noraidoša. Viņa neslēpj, ka brīdī, kad izira laulība ar iepriekšējo dzīvesbiedru, aizvainojuma vadīta, viņa radītajās problēmās vainojusi pat šova veidotājus.
Sarunā ar attiecību ekspertu Kristapu Ozoliņu tika skarta tēma par Agritas bijušo vīru Jāni. Laikā, kad aizsākās dalība projektā "Ģimene burkā", abi vēl bija precēts pāris. Ozoliņš norādīja uz savulaik klīstošajām baumām, ka tieši filmēšanas grupa mērķtiecīgi veicinājusi pāra kopdzīves sabrukumu. Agrita, atskatoties uz šiem notikumiem, paskaidroja savu tā brīža nostāju: "Kad eksvīrs gāja prom, tajā brīdī, tiešām varu atzīt, es teicu, ka redaktore ar operatoru – jā, es tieši tā arī domāju, ka viņi bija tie provokatīvie, kas lika viņam tajā brīdī aiziet. Arī viņš tā domāja, ka, ja viņi nebūtu, tad mums tā nenotiktu!"
Viņa uzsver, ka kameru ielaišana mājās neizbēgami maina perspektīvu, jo svešinieku klātbūtne izgaismo detaļas, kuras paši mājinieki ikdienā vairs nepamana: "Mums sākumā bija dažas tabu tēmas, par kurām mēs negribējām, lai to rāda publiski, bet to jau nevar noslēpt!"
Kad Kristaps Ozoliņš vaicāja, vai šīs "aizliegtās" tēmas tika risinātas pēc būtības, Agrita atklāja skarbu realitāti. Lai gan šova komanda piedāvāja profesionāļu atbalstu samilzušo krīžu novēršanai, bijušais dzīvesbiedrs pret alkohola problēmu risināšanu izturējies nevērīgi: "Sākumā, lai vispār aizietu līdz tam, tas bija vēlmju burkas uzdevums. Pirmo reizi viņš neaizgāja, otro reizi teica: "Nu, labi! Sievas dēļ es aiziešu!""
Agrita akcentē, ka palīdzības piedāvājums bija reāls, taču izšķirošais faktors vienmēr ir paša cilvēka griba: "Tas jau nav stāsts par to, ka mums nepiedāvā. Piedāvāja jau palīdzību, bet vai tu aizej un esi atklāts, un tu tiešām esi gatavs arī rīcībai, darbībai? Tas jau ir stāsts no tā cilvēka. Nu, piemēram, mans eksvīrs gāja pie atkarību speciālista, bet tajā pašā laikā azotē bija pudelīte, padzērās, paņirdza par to, ko speciālists pateica, un izdarīja tālāk susas darbības."
Šobrīd Agritas viedoklis ir mainījies – viņa izjūt pateicību pret projekta komandu par izturību, fiksējot viņu sarežģīto dzīvesstāstu. Lai gan šķiršanās process bija emocionāli smags, viņa uzskata, ka šāda atklātība ir nepieciešama.
"Paldies šim šovam, ka es šodien šeit varu sēdēt un par to stāstīt, un dalīties! Bija sāpīgi tajā brīdī, bet, protams, ejot pāri tam, es saprotu, ka šādi realitātes šovi taisni parāda šo ģimenes dzīvi. Stāsts ir par to, ka mēs negribam būt perfekti, jo mēs tādi neesam. Mums ir jāparāda patiesība, kādi mēs esam!"
