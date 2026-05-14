"Ģimene burkā" dalībnieku Bindru mājās valda patīkams satraukums. Pateicoties kādas labvēles dāsnumam, saime tikusi pie nepieciešamās virtuves tehnikas – ledusskapja. Dāvana mājās nogādāta ar kravas auto, un palīgi to tūlītēji ienesuši telpās. Taču līdz ar šo tehnisko papildinājumu skatītāju uzmanību piesaistījis arī kāds iepriekš neredzēts vīrietis.
Agrita neslēpj pārsteigumu par notikumu straujo gaitu. Kamēr ģimene vēl tikai plānoja transportēšanu, viss jau bija procesā. Viņa komentē situāciju: "Nepaspējām aizbraukt pēc ledusskapja, ierodamies šeit – jau čaļi klāt, ledusskapis jau tiek nests pa kāpnēm. Atliek vien tam visam sekot līdzi."
Kopš pārcelšanās uz Iecavu Bindriem nācās pielāgoties dzīvei bez ierastajām ērtībām. Pārtika tika glabāta vēsākā telpā, kas prasīja rūpīgu produktu plānošanu. Paši ģimenes locekļi iepriekš par šo situāciju jokoja, ka viņu "ledusskapis ir iestaigājams". Pēc dāvinājuma saņemšanas Agrita jūtās aizkustināta par līdzcilvēku sirsnību: "Es tikai saku, ka man šobrīd apkārt ir ļoti daudz pozitīvu cilvēku!"
Smago tehniku iekšā ienesa kolēģes tuvinieki, taču procesā piedalījās vēl kāds kungs. Kā izrādās, tieši viņš palīdzēja ar transportu. Saimniece, ievērojot pieklājības normas, aicināja talkas dalībnieku uz siltu dzērienu. Viņa skaidro vīrieša lomu: "Vēl viens mūsu sekotājs, kurš attāli, bet tomēr seko mums. Kaut ko par mums ir zinājis, bet, satiekoties dzīvajā, izveidojās tāda normāla komunikācija un tiešām tāds atsaucīgs cilvēks, kas mums palīdzēja ar busu, atveda."
Iepazīstinot viesi ar bērniem, telpā valdīja nepiespiesta gaisotne. Tomēr, lai izvairītos no liekām runām par iespējamām jaunām attiecībām, Agrita uzreiz precizēja situāciju: "Stop, stop! Tikai nepārprotiet! Tas nav nekāds jauns vīrietis, jauns kavalieris vai kaut kas tāds! Nē, viņš ir vienkārši izpalīdzīgs kaimiņš, kurš palīdzēja šobrīd mums atvest ledusskapi."
