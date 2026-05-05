SEB paaugstina Latvijas inflācijas prognozi šim gadam līdz 3,9%

Viņš arī norāda, ka līdz šim inflācijas rezultātos galvenokārt redzam enerģijas un energoietilpīgu preču cenu pieaugumu. Veidojas arī pārtikas cenu pieauguma riski, ko veicina augstākas mēslošanas līdzekļu un degvielas izmaksas. Dažas kravu pārvadājumu cenas ir sākušas pieaugt, bet vēl nav sasniegušas satraucošu līmeni. Tā kā enerģija vienā vai otrā veidā nonāk lielākajā daļā preču vai pakalpojumu, pastāv plašāks inflācijas pieauguma risks. Ja radīsies nepārprotams enerģijas vai citu izejvielu trūkums, situācija dažādās valstīs būs atšķirīga. Ja tālāk tiks bojāta enerģētikas infrastruktūra, riski palielināsies.
"SEB bankas" makroekonomikas eksperts atzīmē, ka monetārā politika nenoteiktas inflācijas un izaugsmes ietekmes dēļ atrodas sarežģītā vidē. Ja inflācijas ietekme saglabāsies lielā mērā tieša un bez būtiskiem blakusefektiem, centrālās bankas var atļauties nogaidīt un paciest īslaicīgi paaugstinātas inflācijas periodu. Kopš kara sākuma Tuvajos Austrumos tirgus prognozē, ka lielākā daļa centrālo banku procentu likmes nevis samazinās, bet paaugstinās. Vienlaikus ASV dolārs ir nostiprinājies. Zināmā mērā stingrāki finanšu apstākļi nozīmē, ka tirgus daļu darba veic centrālo banku vietā.
Pēc SEB prognozētā, lielākā daļa centrālo banku gaidīs ienākošos datus un nepieņems pārsteidzīgus lēmumus. Federālo Rezervju banka (FED) atliks likmes samazināšanu līdz šā gada decembrim, bet
Eiropas Centrālā banka (ECB) jūnijā piesardzības nolūkos veiks paaugstinājumu un pēc tam noturēs likmi nemainīgu 2,25% līmenī.
Bankā atzīmē, ka naftas cenas "Brent" pieaugumu ierobežo augsts, lai gan krītošs, krājumu līmenis, iespēja pārvirzīt piegādes un daļēja piegādes kompensācija no citu ražotāju puses.
"Augsto cenu dēļ ir samazināts pieprasījums. Tomēr pašreizējie traucējumi nevar turpināties mūžīgi. Tā kā naftas un tās produktu krājumi starp reģioniem nav sadalīti vienmērīgi, attiecībā uz cenām un trūkumu parādās sadrumstalota aina. Piemēram, vairāku destilātu, īpaši reaktīvo degvielu, cena ir strauji pieaugusi. Tas pats attiecas uz dīzeļdegvielu. Dabasgāzes cena Eiropā pašlaik nav ārkārtīgi augsta, jo ASV ir palielinājusi savu eksportu un pateicoties siltākam laikam ir samazinājies pieprasījums," norāda Gašpuitis.
Viņš piebilst, ka pat tad, kad enerģijas piegādes normalizēsies, būs nepieciešams laiks, lai reģionā atsāktu naftas, gāzes, alumīnija un mēslošanas līdzekļu ražošanu. Naftas loģistikas atjaunošana varētu ilgt līdz sešiem mēnešiem. Tāpat jāņem vērā, ka ir bojāta sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksporta infrastruktūra. Atbilstoši dažiem ziņojumiem tās atjaunošana varētu ilgt vairākus gadus. Tādējādi prognožu periodā enerģijas cenas būs paaugstinātas. Ilgtermiņā paredzams, ka konflikts Tuvajos Austrumos novedīs pie pieprasījuma samazināšanās, jo enerģijas importētājiem tiek atgādināts, ka vietējie enerģijas avoti, kas ir saules enerģija, vēja enerģija, hidroenerģija, kodolenerģija un akumulatori, var būt gan drošāki, gan lētāki.
Gašpuitis norāda, ka fiskālā reakcija uz enerģētikas krīzi līdz šim ir bijusi relatīvi ierobežota. Atbilstoši Starptautiskā valūtas fonda (SVF) ieteikumiem, pasākumiem jābūt īslaicīgiem un mērķtiecīgiem. Tas attiecas uz zemākiem enerģijas nodokļiem un stimuliem enerģijas patēriņa samazināšanai, kas ir nedaudz pretrunīgi pasākumi.
Pēc Gašpuita minētā, neskatoties uz pieaugošo nenoteiktību, Latvijas ekonomikas prognožu korekcijas ir salīdzinoši nelielas. Investīcijas joprojām būs galvenais izaugsmes virzītājspēks, ko vēl lielākā mērā spēcina aktīvās būvniecības radītā pozitīvā ietekme arī uz citām nozarēm. Straujš uzņēmumu kreditēšanas pieaugums kopā ar mājsaimniecību aizdevumu atkopšanos papildus stimulē investīcijas un iekšējo pieprasījumu, lai gan kredīta dinamika būs jutīga pret procentu likmju izmaiņām.
Viņš norāda, ka patēriņa izaugsme kļūs nedaudz spēcīgāka, balstoties uz labāku darba tirgus situāciju un nelielu patērētāju noskaņojuma uzlabošanos, lai gan to ietekmēs inflācijas attīstība. Tajā pašā laikā eksports izjutīs vāja pieprasījuma ietekmi, īpaši nozīmīgos tirgos. Apstrādes rūpniecības izaugsme, visticamāk, būs būtiski pieticīgāka nekā iepriekšējā gadā. Pieaugošās enerģijas cenas atkal palielina inflāciju un rada papildu izmaksu spiedienu ekonomikā, īpaši enerģijas un pārtikas segmentos, vienlaikus ietekmējot arī citas nozares. Bezdarbs pakāpeniski samazināsies, bet algu pieaugums kļūs mērenāks.
Šogad sagaidāms, ka Latvijas ekonomika pieaugs par 2,2%.
Lietuvas ekonomika, pēc SEB prognozētā, šogad pieaugs straujāk — par 3,2%. Pensiju fondu izmaksas kompensē pieaugošo enerģijas cenu negatīvo ietekmi. Lai gan algu pieauguma temps palēninās, pirktspēja turpinās uzlaboties. Investīciju pieaugums turpināsies, savukārt eksporta izaugsme bremzēsies vājāka globālā pieprasījuma dēļ. Tikmēr Igaunijā, lai gan inflācija atkal pieaug, patēriņu atbalsta reālo algu kāpums, krītošs bezdarbs un nodokļu samazinājumi. Tomēr patērētāju noskaņojums joprojām ir neskaidrs. 2026. gadā Igaunijā paredzama aptuveni 2,5% izaugsme, ko galvenokārt virzīs iekšējais pieprasījums.
