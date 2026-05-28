"Nestabilu degvielas cenu, noturīgu inflācijas risku, trauslu publisko finanšu, atkārtotu transporta satricinājumu un tagad arī iekšpolitiskas valdības krīzes apstākļos gan mājsaimniecībām, gan valstij būtu jādomā mazāk komforta un vairāk ekonomiskās noturības kategorijās.
Pārtikas rezervju veidošana, zemāks enerģijas patēriņš, efektīvāki mājokļi, kā arī atgriešanās pie dārziem, mājražošanas pasākumiem un stimuliem. Elementāra gatavošanās rudenim un ziemai vairs nav vecmodīgi ieradumi – tā kļūst par saprātīgu ekonomiskās noturības nodrošināšanu." Tā savā iknedēļas apskatā sabiedriskā medija portālā "lsm.lv" raksta ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Intervijā Latvijas Radio viņš mudina, ka latviešiem vairāk jāatgriežas pie savu dārzu uzturēšanas, augļu un dārzeņu audzēšanas, pārtikas krājumu veidošanas rudenim. Vārdsakot, katram pašam laikus jāgatavojas pārmaiņām, kas notiks ekonomiskajā dzīvē.
Pie E. Voļska intervijas ieraksta sociālajos tīklos kāds Edgars komentē: "Zaptes burkas, gurķu un tomātu marinādes, šķovēti kāposti, buļba, burkāni, kūpināta gaļa, medus. Laukos, protams, tas iespējams. Bet pilsētniekiem ko darīt? Kur ņemt pašiem savus dārzeņus, augļus? Un visam tam ir laiks kaut kur jāatrod. Pilsētniekus sen jau nozombējuši, uzceļot četrus lielveikalus pie katras mājas. Tur viss bēdīgi..."
Daži pilsētnieki gan atraduši risinājumi – saimnieko mazdārziņos.
Kas piešķir mazdārziņu?
Latvijā par mazdārziņu jeb oficiāli – sakņu (ģimenes) dārzu – apsaimniekošanu, piešķiršanu un nomas līgumiem atbild pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā zeme atrodas. Lielāko pilsētu pašvaldībās galvenā struktūrvienība, kas nodarbojas ar zemes nomas līgumu slēgšanu un brīvo zemes gabalu uzskaiti, ir Īpašuma departaments vai Nekustamā īpašuma pārvalde. Citur arī izpilddirekcijas vai pagastu pārvaldes. Mazākās apdzīvotās vietās vai konkrētās pilsētu apkaimēs tieši vietējā izpilddirekcija vai pagasta pārvalde risina praktiskos jautājumus un sniedz informāciju par brīvajiem dārziņiem. Rīgā par mazdārziņu pārraudzību un iznomāšanu atbild Rīgas domes Īpašuma departaments, kā arī informāciju var saņemt Rīgas apkaimju iedzīvotāju centros.
"Lucavsalā ir biedrība "Jumpravsala", kas darbojas jau no pirmās neatkarīgās Latvijas laikiem. Pēckara padomju gados jau gandrīz visiem latviešiem bija radi laukos un latvieši īpaši pēc mazdārziņiem nerāvās. Par tiem vairāk interesējās iebraucēji. Pašlaik – jo sevišķi pēdējos piecos gados – mazdārziņus vairāk ņem ģimenes, kam ir bērni un kas grib parādīt bērniem, kas ir zemes darbi un kas no zemes izaug, jo lauku vairs nav. Parasti tie ir cilvēki virs 30 gadu vecuma. Protams, daudziem mazdārziņi ir arī atspaids. Savukārt padomju laiku iebraucējiem savi dārziņi palikuši, tiek pagarināti līgumi, un tagad saimnieko to pēcteči," stāsta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta iznomāšanas un piedziņas pārvaldes sakņu (ģimenes) dārzu un pagaidu zemes nomas nodaļas vadītāja Sandra Puķīte.
Brīvo dārzu skaits mainās. No vairāk nekā sešiem tūkstošiem mazdārziņu, piemēram, 1. martā brīvi bija 42, 28. aprīlī – septiņi, 25. maijā – divpadsmit.
"Pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Tās vietas, kas ir pašlaik brīvas, nav tās labākās – aizaugušas un aizlaistas. Lai iekoptu labu dārziņu, nepieciešami lieli līdzekļi un darba stundas. Melnzeme jāved, jo Rīgā pārsvarā ir smilšaina augsne, apakšā dolomīts, augsne izstrādājas. Pati dzīvoju Doles salā – ik pa trijiem gadiem atvedu melnzemi uz savu dārzu. Labi, iekopti brīvi mazdārziņi parādās reti," stāsta S. Puķīte.
Rindas netiek veidotas – pašvaldības mājaslapā vietnē "id.riga.lv/brivo-saknu-gimenes-darzu-saraksts/" var skatīties, kuri mazdārziņi ir brīvi, un uz tiem pieteikties. S. Puķīte noteikti iesaka pirms tam apskatīties vietu dabā, jo gadās, ka cilvēki viļas: noslēdz līgumu, saņem rēķinu un tad atsakās no mazdārziņa.
Ieinteresēti biedrībās
Daļa mazdārziņu kā atsevišķas teritorijas pašvaldība iznomājusi juridiskām personām – biedrībām, kuras tad brīvos gabalus nodod lietotājiem, izmantojot savus noteikumus. Lielākoties biedrības labi saimniekojot un tajās cilvēki stāvot rindā, lai tiktu pie sava gabaliņa. Pašvaldība skatās, kā biedrības pilda nomas līgumu, piemēram, uztur kārtību, maksā nomu, bet iekšējā darbībā nejaucoties. Jā, lietotāji reizēm sūdzoties par biedrības valdes lēmumiem un rīcību, bet pašvaldība nav tiesīga iejaukties savstarpējās civiltiesiskās attiecībās. Ja notiek kas nelikumīgs, piemēram, neizsniedz rēķinus, tad jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā.