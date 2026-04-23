Sunny 7.2 °C
C. 23.04
Georgs, Jurģis, Juris
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
#sarežģītālatvija #sif_maf2025

"Mūžīgs paliks jautājums, ko vēl varēju izdarīt..." Atklāta saruna pēc dēla nāves

Sarmīte Rutka / "Brīvā Daugava"
Klausies ziņu audio formātā
Inese Nenišķe: “Sāp vīzdegunīgās norādes no sabiedrības, ka tā ir ar ģimenēm, kur vecāki neseko savu bērnu gaitām un neinteresējas, ko viņi dara! Dievs ir mans liecinieks, ka esmu bijusi sava labākā mātes versija.”
Foto: Ekrānuzņēmums/LTV

“Latvijas Avīze” sadarbībā ar reģionu laikrakstiem publikāciju sērijā raksta, ar kādām mentālās veselības problēmām cilvēki saskaras Latvijā, kā situāciju vērtē novados un vai tur pieejami ārstniecības speciālisti.

Pirmā publikācija 23. aprīļa numurā “Kad prāts kļūst par ienaidnieku”. Jēkabpils novada laikraksts “Brīvā Daugava” publicējis atklātu sarunu ar sievieti, kura pērn zaudēja dēlu. Pārpublicējam šo interviju.

Nenišķu ģimeni zinu jau sen, un vienmēr tā ir šķitusi paraugģimene it visā: ar kādu cieņu un mīlestību vecāki izturas viens pret otru, kā dzīvo tā pa īstam pareizi un audzina saviem bērniem, manuprāt, patiesās vērtības. Viņi visur bija un visu darīja visi pieci kopā – gan sportoja, gan atpūtās, gan pašu spēkiem sakopa un labiekārtoja simtgadīgu māju un saimniecību laukos. Ne velti arī visi pieci devās pie Valsts prezidenta, lai kopā ar citām cienījamām daudzbērnu ģimenēm iedegtu Ziemassvētku eglīti, ne velti gandrīz vai katrā “Brīvās Daugavas” numurā pieminējām kāda šīs ģimenes locekļa sportiskos sasniegumus. Turklāt visa šī ideālā dzīve nebūt nešķita uzspiesta vai pietēlota – tādi vienkārši viņi ir. Tieši tādēļ pilnīgi prātam neaptverama pirms gada bija saņemtā ziņa, ka vidējais bērns – 15-gadīgais Kristers – izvēlējies vairs neturpināt šīszemes ceļus. Tā arī neuzņēmos drosmi uzdot to briesmīgo jautājumu – kāpēc? – un par notikušo izrunāties līdz brīdim, kad mamma Inese, būdama ļoti atvērts un jūtīgs cilvēks, nebija gatava runāt par šo tēmu. Un nevis tādēļ, lai kāds viņu pažēlotu, bet gan tādēļ, ka pusaudžu pašnāvību statistika Latvijā ir biedējoša un šīs ģimenes šausminošā pieredze varbūt var pievērst sabiedrības uzmanību šim jautājumam un apstādināt kāda cita bērna aiziešanu.

Droši vien jūs esat pārmeklējuši simtiem iemeslu šai traģēdijai. Vai esat kaut par soli tuvāk izskaidrojumam, kādēļ tā notika?

Esam domās analizējuši ne simtiem, bet tūkstošiem variantu. Esam pa minūtei izanalizējuši visas Kristera pēdējo pāris mēnešu dienas. Ar dažādu iesaistīto speciālistu palīdzību, šķiet, esmu atradusi vienu iemeslu, bet pateikt, ka esmu simtprocentīgi radusi atbildi uz šo jautājumu, ne! Liekas, nekad mūžā tās arī nebūs.

Mūsu ģimenes starpā vienmēr valdījušas uzticības pilnas attiecības, vienmēr esmu ar bērniem izrunājusi visdažādākās, arī nepatīkamas tēmas. Tādēļ gan paši esam pārliecināti, gan arī policijas izpētītie Kristera sociālo tīklu un telefona ieraksti apstiprina to, ka šī nebija plānota rīcība.

Marta sākumā viņam bija ceļgala operācija. Pirms tam dēls bija spiests ar ieģipsētu kāju ilgu laiku sēdēt viens pats mājās. Protams, sanāca iekavēt mācības. Kristers mācībās nebija nekāds labinieks, bet viņš bija ļoti, ļoti atbildīgs it visā. Pēc atgriešanās skolā viņam izdevās ar parādiem tikt galā. Neviens draugs vai paziņa, neviens cilvēks, ko viņš bija saticis pēdējā laikā, nebija novērojis ne kādas garastāvokļa svārstības, ne atšķirīgu no ierastās uzvedību. Viņš bija aizgājis uz frizētavu ielikt ilgviļņus, nopircis dārgas smaržas, sarunājis satikties ar draugu, kurš tieši todien atbrauktu ciemos no Rīgas. Arī pārdzīvojumi par to, ka traumas dēļ nevarēs atgriezties sportā, Kristeram bija rimuši, jo magnētiskajā rezonansē bija noskaidrots, ka trauma nav tika bīstama, kā sākumā šķita. Un arī traģiskā piektdiena, 21. marts, iesākās kā pavisam parasta diena. Vēl pusdienlaikā Kristers atsūtīja man video no sporta zāles, kā viņš vingro. Es viņam teicu, lai pēc operācijas pats uz savu galvu neko tādu nedara. Sarunājām, ka nākamnedēļ iesim uz sporta zāli, lai treneris parāda, kā pareizi vingrot...

Bet pēc atgriešanās no skolas soctīklos bija parādījies vienīgais tur atrodamais drūmais ieraksts, kam sekoja nenovēršamais.

Kristers nebija depresīvs pusaudzis. Viņš savos spriedumos un darbos vienmēr bijis vecāks par saviem gadiem. Kristers tik daudz ko prata un tik daudz ko darīja kopā ar tēvu un brāli, tik sirsnīgi izturējās pret mani un mazo māsu! Viņa dzīvē nebija ne kādu tusiņu, ne aizliegto vielu vai kā tamlīdzīga – visa Kristera pasaule bija sports un ģimene. Diemžēl kāds it kā nevainīgs mirklis viņa tādienas dzīvē izsauca šo milzu sāpi un neatgriezenisko impulsīvo rīcību...

Neizsakāmas sāpes. Un vēl lielākas man tās ir, kad redzu, kā pārdzīvo vecākais dēls Miks. Viņi visur un vienmēr bija divi. Roku rokā – sportā, makšķerēt, mājas darbos... Miks tagad saka: to neviens nekad nesapratīs, kā ir vienā mirklī zaudēt gan brāli, gan labāko draugu.

Tāpat jādomā, kā pasargāt mazo Miu. Viņai taču tikai astoņi gadi...

Diemžēl arī runājot par tik šausmīgu notikumu un šādu tēmu vispār, nevar nepieminēt sabiedrības attieksmi. Neilgi pēc traģiskā atgadījuma pilsētā izplatījās visneiedomājamākās versijas par apstākļiem, kādēļ Kristers izdarījis šo liktenīgo izvēli. Baumas bija absurdas un īpaši ļaunas, saliekot kopā dažādas personas, dažādus notikumus, apaudzējot ar izdomājumiem. Droši vien tās nonāca arī līdz jums...

Jā... Nezinu, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Es pat teikšu, ka šī nožēlojamā rīcība nav vis manis vai mūsu ģimenes kopumā pazemošana, bet gan neģēlība attiecībā tieši pret Kristeru. Nenormāla netaisnība... Un, tā kā tas turpinās līdz šim, esam nolēmuši rīkoties – esam uzrakstījuši iesniegumu policijā par pēdējiem melīgajiem komentāriem. Es tiešām gribu, lai kāds atbildētu arī likuma priekšā par to, ko viņš uzraksta.

Tomēr sāp ne jau tikai atklāti meli, bet arī vīzdegunīgās norādes, ka tā ir ar ģimenēm, kur vecāki neseko savu bērnu gaitām un neinteresējas, ko viņi dara! Dievs ir mans liecinieks, ka esmu bijusi sava labākā mātes versija. Mēs ar vīru Kristapu esam kopā 27 gadus, un mūsu galvenais uzdevums vienmēr ir bijis būt labākajiem vecākiem saviem bērniem. Ik mirkli, it visā. Priekos un bēdās, kādu mums nudien nav trūcis. Bet tajā pašā laikā tas ir noticis. Tādēļ mūžīgs paliks jautājums, ko vēl es varēju izdarīt, kā rīkoties, lai pasargātu... Tur vienīgā iespēja būtu, ja tajā brīdī kāds būtu bijis mājās, būtu klāt, ja spētu ieraudzīt to sāpi. Kā vēlāk teica psihologs, pusaudža vecumā cilvēks vēl neizprot nāves neatgriezeniskumu un, izšķiroties par šādu soli, rod iespēju, kā atbrīvoties no tā brīža sāpēm.

Kristera kaislīga aizraušanās bija motosports. Pēc vairākām traumām un divām operācijām ģimene no tālākas dalības šajā sporta veidā zēnu atrunāja.
Foto: No personiskā arhīva

Pagājis vien gads. Tas, protams, ir niecīgs laiks, lai apvilktos rēta pēc tādas traģēdijas. Vai vispār ir iespējams rast ko tādu, kas remdē šīs sāpes? Kas tev var palīdzēt? Jums visiem.

Nezinu... Meklējām palīdzību Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”. Viņu psihologs ar mums sazinājās desmit nedēļas ik dienas. Uzzināju par mācītāja Linarda Rozentāla kustību “Dzīve un sēras”, kas izveidota tieši šādās nelaimēs cietušajiem. Tomēr tagad varu teikt: kamēr ar mums nekas tāds nenotiek, mēs dzīvojam tādās kā savās sapņu mājiņās, bet, kad piemeklē nelaime, tad faktiski neviens tev nepalīdz... Jo turpina dzīvot šajās mājiņās... Bet, kā redzams, tu taču nekad nevari zināt, kas var notikt! Manā saprašanā liekas, ka šādā nelaimē būtu vajadzīga psihologa palīdzība gan katram mūsu ģimenes loceklim, gan arī klasesbiedriem un citiem iesaistītajiem. Diemžēl tā nebija. Palīdzību meklējām paši.

Pēc intervijas Latvijas Televīzijā vairākas sievietes ir sazinājušās ar mani un stāstījušas, ka ir ievērojušas savu vai tuvinieku bērnu interesi par paškaitējumu. Kristers tādas lietas gan nekad nebija runājis, es šādam procesam neesmu gājusi cauri, tomēr mans skaudrais stāsts ir motivējis šīs mammas ieklausīties un saklausīt sava bērna sāpi un izprast iespējamās drausmīgās sekas. Bet es varu ieteikt tikai laikus pašiem meklēt speciālistu palīdzību.

Vai esat arī runājuši par šī paškaitējuma vēlmju iemesliem?

Esmu par to daudz domājusi. Viena tāda iemesla visiem noteikti nav. Daudz slikta bērniem nodarīja nošķirtība kovida mājsēdes laikā. Tagad milzīgu stresu rada jaunā vērtēšanas sistēma skolās, kad nav īsti saprotams, kad, kā un vai vispār tu vari labot savas atzīmes. Arī centralizēto eksāmenu ieviešana, 9. klasi beidzot, un nezināšana, kas ar tevi būs tālāk, ja gadījumā tu tos nenoliec, daudziem jauniešiem rada nenormālu trauksmi, uz kuras fona tas arī var rasties... Un, protams, visos laikos un visos vecumos viens no šiem iemesliem bijuši savstarpējo attiecību sarežģījumi. 

Kā esat spējuši izturēt šo šausmīgo pārdzīvojumu?

Tici vai ne, trešajā dienā pēc traģēdijas Kristers atnāca pie mums un arī pie sava bērnības drauga ģimenes un atvadījās no katra savā veidā. Šausmas...

Esam ticīgi cilvēki, un arī mūsu mācītājs Lenšs skaidroja, ka šīs šausmīgās sāpes ir mūsu ego sāpes – reakcija uz zaudējumu. Dvēseles ir nemirstīgas... Jā, ticība dod atbildes uz visskarbākajiem jautājumiem, tiesa, ne vienmēr tās mūs apmierina. Es ne reizi vien esmu kliegusi uz debesīm: “Kādēļ tā vajadzēja mūs sodīt? Kur mēs esam nonākuši ar savām vērtībām? Labāk vajadzēja bērnu par egoistu audzināt!” Tomēr tas jau ir tikai sāpju kliedziens... Ticība dod spēku izturēt... Un ir ļoti skumji, ka skolās vairs nav kristīgās mācības. Jo tas nebija priekšmets par ticību un reliģiju, bet gan par cieņu, mīlestību un šādām vērtībām. Un, ja ģimenē to neiemāca, tad vairs citur pie šiem jautājumiem faktiski neviens nepieskaras. Un diemžēl ģimenes ir dažādas.

Tagad esmu sapratusi, ka blakus nereālajām sāpēm vairākiem vecākiem ir kauns, ka viņu bērns ir izvēlējies šādi atvadīties no dzīves. Bet tad jau būtu jākaunas visai sabiedrībai! Kādēļ? Jo, ja bērns iet skolā, tad vienlīdz lielu vai pat lielāku savas dienas daļu viņš pavada ārpus mājām un kontaktējas ar daudziem cilvēkiem, kuriem arī ir iespējas pamanīt un palīdzēt. Diemžēl lielākajai daļai viss ir vienalga. Skolas arī cenšas visas iekšējās dzīves negācijas no sabiedrības acīm noslēpt. Vēl daļai cilvēku tavas neveiksmes pat sagādā prieku, kas spilgti izpaužas jau iepriekš apspriestajos komentāros internetā...

Bet par šo man jau patiesībā ir vienalga. Kas man atliek? Man ir Kristapiņš, Miks un Mia, kuru dēļ arī dzīvoju.

Pirms dažiem gadiem nomira mana mamma. Toreiz domāju, ka nav šausmīgāku sāpju, kā atvadoties no māmiņas. Bet tās nav salīdzināmas ar sāpēm, kad jāapglabā bērns...

Foto: No personiskā arhīva
MAF 2025
Foto: #sif_maf2025

Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.

Tēma
Sarežģītā Latvija
Tēmturi
PAR SVARĪGO
