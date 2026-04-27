Daļa ģimenes ārstu labprāt sūta savus pacientus pie mums, bet ir arī tādi, kuri nav tik aktīvi. Ģimenes ārstu zināšanas par psihiskajiem traucējumiem noteikti ir pieaugušas. Mēs savus pacientus, kuriem ir noteikta stabila terapija, nododam aprūpei ģimenes ārstam, lai viņš turpinātu izrakstīt medikamentus. Pacientam reizi trīs četros mēnešos vai pusgadā jāatnāk atrādīties pie psihiatra, lai ārsts varētu pārliecināties, vai nav jāpiekoriģē terapija.
Ja veselības traucējumi ir tik smagi, ka pacientam ilgstoši ir nepieciešama darba nespējas lapa, tad pacientu nosūta uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, kas izvērtē, vai konkrētajam cilvēkam ir nepieciešama invaliditāte.
Nacionālajā psihiskās veselības centrā ārstējas visdažādāko profesiju pacienti, tostarp mediķi, skolotāji, sociālie darbinieki, aprūpētāji...
Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas datus, cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem dzīvo būtiski īsāku mūžu nekā vidēji populācija. Nāves iemesls bieži nav saistīts ar psihisko slimību, bet gan ar citu hronisku neinfekcijas slimību, kas nav laikus diagnosticēta un atbilstoši ārstēta. Vai jūs tam piekrītat?
Jā, tam var piekrist. Mēs ārstējam ne tikai psihiskas saslimšanas, bet visu somatiku. Mūsu ārstniecības iestādē ir pieņemts darbā ķirurgs, terapeiti, neirologs, ginekologs, dermatologs, acu ārsts, otolaringologs... Ko tikai mēs neārstējam!
Bieži mūsu pacienti ar smagiem psihiskiem traucējumiem nevēršas pie citiem ārstiem, tāpēc mēs esam pārvērtušies par somatiska rakstura slimnīcu.
Valdība ir atbalstījusi sešu valsts psihoneiroloģisko slimnīcu apvienošanu vienotā pārvaldības sistēmā. Līdz 2026. gada oktobrim tās tiks integrētas Nacionālajā psihiskās veselības centrā. Ko šī reforma dos pacientiem?
Mūsu slimnīcā jau ir izveidots metodiskās vadības centrs, jo pacientiem ir jāsaņem vienāds pakalpojums Rīgā, Valmierā, Apē, Pāvilostā un citviet Latvijā. Dienas stacionāriem visur ir jābūt vienādi labā līmenī, un tas reformas gaitā būs jānodrošina. Ir izstrādātas vadlīnijas, kā ārstē depresijas, šizofrēniju, demenci, un tās būs jāievēro visur vienādi. Tas ir māksliniecisks process – sajust pacientu, lai pārliecinātos, kas viņam attiecīgajā brīdi ir vajadzīgs.
Nacionālajā psihiskās veselības centrā pastāv pamatīgs pieprasījums pēc dienas stacionāra, bet pie mums tāpat kā citās psihiatriskajās slimnīcās ir problēmas ar personālu. Pieci seši mūsu slimnīcas ārsti varētu doties pensijā, bet esmu pateicīga, ka viņi to nedara un turpina strādāt. Es nezinu tādu psihiatru, kurš strādātu tikai vienā darbavietā. Cilvēkresursu trūkums ir būtiskākā problēma, lai cilvēkiem būtu iespēja laikus ārstēties.
Kur zvanīt psihisku traucējumu gadījumā
- Nacionālā psihiskās veselības centra tālrunis 25428561 (dežūrpsihiatrs).
- Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" tālrunis 24551700.
- Krīzes bezmaksas tālruņi pieaugušajiem (24/7) – 116123, 67222922, 27722292. Tālrunis 116123 darbojas visā Eiropas Savienībā, nodrošinot psihoemocionālu atbalstu ikvienam krīzes situācijā. Zvanot pa tālruni 116123, ir iespējams ne vien saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, bet arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa.
- Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111; e-pasts: uzticibaspasts116111@bac.gov.lv.
- Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113.
Iespēja saņemt valsts apmaksātu palīdzību
- Pieaugušajiem psihiatriskās konsultācijas ir pieejamas darbdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00, zvanot pa dežūrtālruni 25428561. Ja psihiatrs zvana brīdī runā ar citu klientu un nevar uzreiz atbildēt zvanītājam, šis speciālists atzvanīs darba laikā.
- Nosūtījumu pie klīniskā vai veselības psihologa pacientam var izsniegt ne tikai ģimenes ārsts, bet arī psihiatrs vai bērnu psihiatrs. Speciālisti konsultācijas var nodrošināt arī attālināti, izmantojot kādu no interneta platformām.
- Pusaudžiem (11–18 gadi) ir pieejama valsts apmaksātā programma depresijas un pašnāvības riska mazināšanai. Programma paredz pirmreizēju konsultāciju pie speciālista, kā arī individuālu ārstēšanas programmu (vizītes pie klīniskā psihologa vai bērnu un pusaudžu psihoterapeita). Iespējamas arī individuālas konsultācijas vai konsultācijas grupās pusaudžu vecākiem. Pilnas valsts apmaksātas programmas ilgums ir trīs mēneši. Šo programmu nodrošina Pusaudžu resursu centrs. Lai saņemtu palīdzību, jāzvana 29164747 vai jāraksta uz e-pastu: info@pusaudzucentrs.lv.
AVOTS: Nacionālais veselības dienests
"Dzīve nebeidzas, ja tev atņem traktoru!"
Publikācijā "Kad prāts kļūst par ienaidnieku" 23. aprīļa numurā minējām, ka satraucošus faktus aktualizējusi biedrība "Zemnieku saeima" – uz mentālās sabrukšanas robežas ir arī zemnieki. Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālistiem ir zināmi septiņi gadījumi kopš pagājušā gada augusta, kad Latvijā zemnieki izšķīrušies par pašnāvību, nespējot atrisināt samilzušās saimnieciskās un finanšu problēmas. To intervijā laikrakstam "Bauskas Dzīve" apstiprinājis LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Līdz tik radikālai rīcībai cilvēki nonākuši, jo bija palikuši vieni savās rūpēs. "Parasti veči par to nerunā, tā ir liela drosme – sākt runāt. Pēdējais salmiņš ir banālā nauda – ja sakrājušies parādi un tavi plāni nepiepildās, visu tūlīt zaudēsi, tas ir ļoti smags trieciens, tam jābūt sagatavotam. Ļoti labi, ka par to runā, jo trakākais ir pielikt sev rokas, īpaši, ja tev ir ģimene. Jebkurš bankrots ir pārvarams, tev ir kājas, rokas un galva, vari sākt no jauna," pārdomās dalās Mārtiņš Cimermanis, kurš pats vada zemnieku saimniecību Ceraukstes pagastā. "Mums nemāca adaptēties jauniem apstākļiem, bet vajadzētu. Jābūt racionāliem domāšanā un rīcībā. Dzīve nebeidzas, ja tev atņem traktoru! Katrs zināmais gadījums rāda, ka spiediens ir sakrājies, nekas nav noticis vienā dienā. Tāpēc aicinājums apkārtējiem pievērst uzmanību, ja cilvēks kļūst nerunīgs, pārmērīgi lieto alkoholu, zaudē interesi par visu, atvadās no draugiem… Svarīgi vaicāt un aicināt izrunāties – gan izķepurosimies!"
Kad pērnruden zemnieki nonāca problēmās jau trešo gadu pēc kārtas, LLKC sapratuši, ka kaut kas jādara. "Sākumā domājām – paši tiksim galā ar sarunām, taču, kad saņēmām ziņas par dzīves pārtraukšanas mēģinājumiem no jaunu lauksaimnieku radiem, sapratām, ka tur vajadzīgs psihologs. Sākām sadarbību ar krīzes centru "Skalbes", kur izmisušie zemnieki var saņemt atbalstu, lai nenonāktu līdz radikālai rīcībai," intervijā "Bauskas Dzīvei" stāsta M. Cimermanis. "Grūtākais ir saprast pašam, ka ir problēmas, ja esi bijis veiksmīgs, dzīvojis skaistā burbulī, kur viss tikai gāja uz augšu, bet tagad situācija ir pretēja, jo kredīti nospiež, ražas nav, graudu cenas zemas. Svarīgi sākt par to runāt – ar draugiem, ģimeni, radiem, konsultantu, jebkuru. Bankrots nav beigas, saimniecību vari zaudēt, bet pats būsi vesels un turpināsi strādāt," spriež Mārtiņš Cimermanis.
Krīzes un konsultāciju centra "Skalbes" vadītāja Anda Švinka: "Mūsu krīzes diennakts tālruņa 116123 konsultanti sarunājas ar zvanītāju. Ar cilvēkiem runā speciāli apmācīti krīzes konsultanti, kuri sniedz pirmo emocionālo atbalstu, palīdz pašiem saprast, kā tikt galā ar grūtībām, cenšas noskaidrot, kas tieši noticis. Zvanītājus uzklausa bez vērtēšanas. Tas ļoti palīdz un atvieglo. Ar konsultantu ir daudz vieglāk nekā ar ģimeni vai draugiem, jo nav gaidu un emocionālās iesaistes, nav padomu vai pārmetumu, tikai uzklausīšana un spriedzes mazināšana."
