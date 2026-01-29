ASV domnīca "Stratēģisko un starptautisko studiju centrs" (CSIS) aplēsusi, ka kopš 2022. gada februāra, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā, karā nogalināti vai smagi ievainoti līdz 1,2 miljoniem Krievijas karavīru un līdz 600 000 Ukrainas karavīru.
Krievija zaudējusi 1,2 miljonus karavīru, no kuriem aptuveni 325 000 ir nogalināti, liecina domnīcas rīcībā esošā informācija. CSIS aplēses kopumā sakrīt ar aplēsēm, ko veikuši BBC krievu redakcijas un neatkarīgā tīmekļa izdevuma "Mediazona" žurnālisti sadarbībā ar brīvprātīgo komandu, izmantojot tādus atklātos avotus kā sēru vēstis valdības un mediju tīmekļa vietnēs vai sociālajās saziņas vietnēs, kā arī apbedījumu fotogrāfijas. Saskaņā ar viņu rīcībā esošo informāciju reālais bojāgājušo skaits Krievijas pusē varētu būt robežās no 254 800 līdz 368 100 cilvēkiem. Tomēr kopskaits, visticamāk, ir daudz lielāks, ja pieskaitītu arī tā dēvēto Doneckas un Luhanskas tautas republiku militāro formējumu zaudējumus. Tikmēr ievainoto karavīru skaitu aplēst ir daudz grūtāk, jo ziņojumi par ievainotajiem medijos tiek publicēti reti un ievainotie Krievijas karavīri pēc ārstēšanās bieži tiek nosūtīti atpakaļ uz frontes līniju. "Kopš Otrā pasaules kara neviena pasaules vadošā valsts nevienā karā nav cietusi tik lielus zaudējumus," norādīts CSIS ziņojumā, runājot par Krieviju. Ukrainas bruņotie spēki karā pret Krieviju varētu būt zaudējuši no 500 000 līdz 600 000 karavīru, no kuriem 100 000 līdz 140 000 ir krituši, aplēsusi CSIS.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.