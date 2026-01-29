Eiropas Savienībā (ES) vairāk nekā trīs ceturtdaļas skolotāju ir saskārušies ar antisemītismu klasē, secināts ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) aptaujā.
"Aptauja liecina arī par satraucoši augstu holokausta noliegšanas un fiziskas vardarbības līmeni pret ebreju skolēniem," ziņoja UNESCO. Aptaujā piedalījās 2030 skolotāji no 23 ES valstīm. Dati liecina, ka 78% aptaujāto skolotāju ir saskārušies ar vismaz vienu antisemītisku incidentu starp skolēniem. 61% skolotāju aptaujā norādīja, ka ir saskārušies ar holokausta noliegšanu un izkropļošanu. Katrs desmitais skolotājs ziņoja, ka vismaz reizi ir bijis liecinieks fiziskiem uzbrukumiem ebreju skolēniem, un 44% skolotāju norādīja, ka klasē saskārušies ar nacistu žestiem vai nacistu simbolu zīmēšanu vai nēsāšanu. Aptaujā 42% skolotāju arī ziņoja, ka saskārušies ar citu skolotāju antisemītisku attieksmi. "Naida runas, jo īpaši antisemītisms un holokausta noliegšana, ir sasniegušas tādu līmeni, kāds nav pieredzēts kopš Otrā pasaules kara," secinājusi UNESCO.
