Kā rīkoties, ja ārzemēs paliec bez telefona un dokumentiem? Jautā Ingrīda G.

Ceļošana parasti saistās ar pozitīvām emocijām, taču negaidītas situācijas, piemēram, pases un komunikācijas līdzekļu nozaudēšana, var sagādāt nopietnas problēmas. Lai mazinātu stresu un finansiālus zaudējumus negaidītās situācijās, pirms brauciena jāveic drošības pasākumi.

Jāiegādājas ceļojuma apdrošināšanas polise – tas pasargās no neparedzētiem izdevumiem pēkšņu negadījumu laikā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē