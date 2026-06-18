Ugandā pasaulē nākuši pilnībā veseli dvīņi, kuru mātei Safinai Nabukvaijai jau bija... 70 gadi.
Tiesa, piebilsts, ka viņa palika stāvoklī, pielietojot ekstraordināro apaugļošanas metodi, dzemdību laikā nācies veikt ķeizargriezienu, un tas viss jau kopš paša sākuma noticis stingrā mediķu uzraudzībā Kampalas reproduktīvās veselības centrā.
Rezultātā pasaulē nāca zēns un meitene, un vēstīts, ka gan abi mazuļi, gan viņu ievērojami padzīvojusī māmiņa jūtoties ļoti labi. Savukārt mediķi pauduši, ka 70 gadus vecas sievietes sekmīgas dzemdības vērtējamas ne tikai kā gluži medicīnisks panākums, bet arī sasniegums “stāstā par cilvēka garīgo spēku un noturību”.
Pati “jaunā” māmiņa plašsaziņas līdzekļiem atzinusi, ka šī grūtniecība viņai bijusi pietiekami smaga un sarežģīta, ieskaitot arī faktu par to, ka tās laikā viņai nācies šķirties no sava partnera. Viņa paskaidrojusi: “Vīriešiem kaut kā nepatīk, ja viņu sievietes dzemdē vairāk par vienu bērnu, un kopš tā mirkļa, kad es nokļuvu šajā klīnikā, vīrs tā arī ne reizi mani nav apmeklējis.”
Var piebilst, ka šīs Safinai ir otrās dzemdības. Pirmās viņai bija... 2020. gadā, kad viņai bija 67 gadi, un tad viss noritējis tieši tāpat kā šajā gadījumā. Viņa paskaidrojusi, ka uz šādu rīcību viņu pamudinājusi vēlme vecumdienās nepalikt šajā pasaulē pilnībā vienai pašai...
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