Čečenijas prokremliskais līderis Ramzans Kadirovs Krievijas populārās mūzikas leģendu Allu Pugačovu nodēvējis par tautas ienaidnieci, šādi reaģējot uz dziedātājas neseno interviju, kurā viņa atzinīgi izteicās par bijušo Čečenijas prezidentu Džoharu Dudajevu, vēsta tīmekļa izdevums "Meduza".
"Tādiem tautas ienaidniekiem kā Pugačova nevajadzētu nesakarīgi spriest par čečenu tautas vissmagāko posmu", platformā "Telegram" pauda Kadirovs.
10. septembrī platformā "YouTube" tika publicēta Pugačovas intervija žurnālistei Jekaterinu Gordejevai, kurā dziedātāja cita starpā min arī pirmo Čečenijas karu.
Nedēļas laikā intervijai ir vairāk nekā 17 miljoni skatījumu.
"Man īpaši labi palicis atmiņā pirmais Čečenijas karš, jo es pazinu Džoharu Dudajevu. Viņš bija pieklājīgs un godprātīgs, inteliģents cilvēks, skaists cilvēks," pauda dziedātāja.
"Un kāda sieva! Māksliniece, rakstniece, politiķe... Viņa man zvanīja, domāja, ka es viņai varu kaut kā palīdzēt. Bet ko es varēju darīt? Neko," atzina Pugačova.
"Man tagad pat ir kauns sūtīt viņai sveicienus. Alla Fjodorovna, ja jūs pēkšņi redzēsiet šo interviju, es atvainojos, ka nespēju neko darīt, lai Džohars paliktu dzīvs," sacīja dziedātāja, vēršoties pie Dudajeva atraitnes.
Deviņdesmito gadu pirmajā pusē Dudajevs bija "de facto" neatkarīgās Ičkērijas Čečenu Republikas prezidents. 1996. gada aprīlī viņš tika nogalināts krievu raķešu triecienā.
Pugačova pameta Krieviju, kad Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu.
Saruna ar Gordejevu ir dziedātājas pirmā lielā intervija kopš kara sākuma.
