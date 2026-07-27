Rīga gatavojas vērienīgām 825. dzimšanas dienas svinībām, kas šogad norisināsies visa augusta garumā. Svētku programmā iekļauti 45 pasākumi dažādās pilsētas apkaimēs, bet kulminācija gaidāma 14. un 15. augustā ar koncertiem, tirgiem un citiem notikumiem galvaspilsētas centrā, vēsta 360TV Ziņas.
Svētku rīkotāji sola, ka programma būs piemērota dažādām gaumēm – apmeklētāji varēs baudīt koncertus, ielu mākslinieku priekšnesumus, amatnieku tirgu, sporta pasākumus un aktivitātes ģimenēm ar bērniem.
“Var paskatīties, kas notiek Vērmanes dārzā, tad aizbraukt uz Pārdaugavu, kur transports būs bezmaksas, baudīt cirka māksliniekus, paklejot pa Rīgas centru, klausīties ielu mūziķus un iepirkties amatnieku tirgū,” stāsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietniece Baiba Šmite.
Visa mēneša garumā notiks arī Kreisā krasta svētki Uzvaras parkā, Labā krasta svētki Grīziņkalnā, ielu mākslas festivāls Sarkandaugavā, Senās uguns nakts Vakarbuļļu pludmalē, kā arī 12 bezmaksas koncerti Rīgas parkos. Programmā iekļauti arī vairāki jaunumi, tostarp Latvijas Nacionālā teātra izrāde "Dumpīgā Rīga".
Savukārt 15. augustā 11. novembra krastmalā notiks svētku lielkoncerts "Mana partitūra Rīga". Tajā uzstāsies tādi mākslinieki kā Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs un Jānis Šipkēvics, kā arī kori, dejotāji un parkūristi.
““Mana partitūra Rīga” ir tas brīdis, kad tu apstājies un paskaties uz iekšu – kas tev ir tā Rīga,” par koncertuzveduma ieceri stāsta tā režisors Juris Jonelis.
Arī šogad tradicionālā salūta vietā virs Daugavas būs skatāms lāzeršovs, ko varēs vērot no Akmens tilta un 11. novembra krastmalas.
Rīgas svētku programmai šogad no pašvaldības budžeta atvēlēti 1,6 miljoni eiro. Organizatori lēš, ka galvaspilsētas 825. jubilejas svinības varētu apmeklēt līdz pat 200 tūkstošiem cilvēku, tostarp viesi no ārvalstīm.
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