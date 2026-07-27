Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA "Projekts 3" par Gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. Būvprojekta izstrāde ir būtisks posms, lai sagatavotos viena no Rīgas nozīmīgākajiem satiksmes pārvada pārbūvei un nodrošinātu tā drošu ekspluatāciju ilgtermiņā, informē Rīgas domē.
Gaisa tilta pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem. Būvprojekta mērķis ir nodrošināt pārvada drošu un ilgtspējīgu ekspluatāciju, saglabājot tā arhitektonisko veidolu, vienlaikus uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un infrastruktūras ilgmūžību. Projektēšanas risinājumos paredzēts izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus, kā arī nodrošināt būves ekspluatācijas laiku vismaz 100 gadu garumā.
Projektēšanas laikā tiks veikta transporta plūsmu modelēšana, izstrādāti satiksmes organizācijas risinājumi būvdarbu periodam un apbraukšanas shēmas, īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanai. Tāpat projektā paredzēti risinājumi gājēju un velobraucēju ērtākai un drošākai kustībai, jauna apgaismojuma izbūvei, tilta uzturēšanas infrastruktūrai un pārvada 3D vizualizāciju izstrādei.
Par pamatu būvprojekta izstrādei tiks izmantota iepriekš sagatavotā būvniecības ieceres dokumentācija un Gaisa tilta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, vienlaikus paredzot iespēju pilnveidot tehniskos risinājumus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu, drošu un ilgmūžīgu infrastruktūru.
Līguma summa ir 487 800 eiro bez PVN. Atbilstoši līguma nosacījumiem būvprojekta izstrāde ilgs 12 mēnešus. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. gadā, savukārt Gaisa tilta pārbūvi — līdz 2030. gadam.
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