Pēc 15 gadu ilgas darbības darbu pārtrauc Krievijas cilvēktiesību aizsardzības projekts "Gulagu.net", kas atmaskoja spīdzināšanu Krievijas cietumos un vāca pierādījumus par varas iestāžu pastrādātajiem noziegumiem. Projekta dibinātājs Vladimirs Osečkins norāda, ka šāds lēmums pieņemts pieaugošo drošības draudu dēļ, vēsta 360TV Ziņas.
Projekta dibinātājs Vladimirs Osečkins stāsta, ka pret projekta komandu gadiem ilgi vērstas ne vien nomelnošanas kampaņas, bet arī reāli draudi dzīvībai: "Spriežot pēc tā, ko man ir teikuši specdienestu speciālisti, attiecībā pret mums ir viens no augstākajiem pret fiziskām personām vērsta terorisma riskiem Eiropā. Protams, mēs saprotam, ka esam nošaujamo sarakstā."
Pats projekta dibinātājs pēdējo gadu laikā pārdzīvojis trīs atentāta mēģinājumus. Pēdējais noticis šā gada maijā, un Francijas policija aizturējusi personas, kuras tiek turētas aizdomās par gatavošanos slepkavībai. Tomēr Osečkins uzskata, ka projekta slēgšana viņa drošību neuzlabos.
"Faktiski es jau trīs reizes esmu bijis cietušais. Un tagad jau mums ir skaidrs, ka Putins un kremlis neapstāsies un FSB Militārās izlūkošanas pārvalde GRU turpinās un tieksies realizēt noziedzīgo pavēli mani likvidēt," viņš atzīst.
Piecpadsmit gadu laikā "Gulagu.net" publiskojis simtiem dokumentu, videoierakstu un liecību par spīdzināšanu Krievijas ieslodzījuma vietās, tostarp pret Ukrainas karagūstekņiem. Osečkins uzsver, ka projekta svarīgākais uzdevums bijis saglabāt pierādījumus starptautiskajām izmeklēšanām.
"Visu, ko varēja nokopēt, ieskenēt un izvest kā pierādījumu bāzi Starptautiskajai Krimināltiesai un nākotnes tribunālam par noziegumiem pret cilvēcību, ko veikuši FSB, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Aizsardzības ministrija, mēs esam saglabājuši. Visas liecības esam snieguši. Un, pat ja pret mums tiks realizēti terorakti un mēs nebūsim dzīvi, juridiski tas neko nemainīs," bilst dibinātājs.
Tomēr, atskatoties uz paveikto, viņš neslēpj rūgtumu. Lai gan izdevies panākt atsevišķu amatpersonu atstādināšanu un pievērst pasaules uzmanību notiekošajam, Krievijas represīvā sistēma nav mainījusies.
"Mēs centāmies to izmainīt, cik vien varējām. Acīmredzot, mēs esam zaudējuši. Ar mūsu pūlēm nepietika," secina Osečkins.
Viņš brīdina – jau tuvākajā laikā Krievijā represīvais režīms tiks pastiprināts, paverot vēl plašākas iespējas arestiem un spīdzināšanām.
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