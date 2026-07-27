"Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir zaudējusi izcilu pedagogu, radošu personību un atsaucīgu kolēģi," sociālajā vietnē "Facebook" raksta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvji pieminot pedagogu un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāju Normundu Vamzi. Vīrietis tika nogalināts Priekules pilsētas svētku laikā 26. jūlijā.
"Mūs dziļi satricinājusi vēsts par mūsu ilggadējā kolēģa, pedagoga un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Normunda Vamža negaidīto aiziešanu mūžībā," teikts skolas publicētajā ierakstā.
Vamzis tajā strādājis kopš 2006. gada, ar lielu aizrautību un profesionalitāti vadot Apģērbu dizaina izglītības programmu un mācot tehnoloģijas, kompozīciju, grafikas dizainu, konstruēšanu un modelēšanu, kā arī apģērbu ideju izstrādi un projektēšanu. Skolas vērtējumā viņš izveidojis Apģērbu dizaina programmu par vienu no spēcīgākajām un pieprasītākajām izglītības programmām.
"Normunds bija skolotājs, kurš prata iedvesmot, atbalstīt un ieraudzīt katra audzēkņa potenciālu.
Viņa vadībā izauguši daudzi talantīgi jaunie apģērbu dizaineri, kuri ar panākumiem turpina savu profesionālo ceļu Latvijā un ārpus tās. Par viņa ieguldījumu liecina arī audzēkņu augstie sasniegumi valsts mēroga konkursos," vēstīts ierakstā.
"Īpaša vieta Normunda darbā bija ikgadējām modes skatēm, kas kļuva par vienu no spilgtākajiem skolas notikumiem. Tās bija ne tikai profesionāli augstvērtīgas, bet arī deva jaunajiem dizaineriem iespēju pirmo reizi piedzīvot savu darbu uz skatuves un sajust radošā darba piepildījumu."
Vamzis aktīvi iesaistījies ne vien savas nodaļas, bet visas izglītības iestādes attīstībā. "Normunds bija patiess skolas patriots – viņš sekoja līdzi, pārdzīvoja un ar ieinteresētību atbalstīja arī citu nodaļu darbu un sasniegumus."
Skola norāda, ka vīrieti raksturojusi profesionalitāte, radošums, prasīgums, cilvēcība un patiesa ticība jaunajiem talantiem. "Viņa zināšanas, pieredze un sirdsdegsme atstājušas paliekošas pēdas mūsu skolā un daudzu audzēkņu dzīvēs."
"Viņa darbi, idejas un iedvesma turpinās dzīvot mūsu skolā un viņa audzēkņu sasniegumos."
Kā vēstīts, 26. jūlijā Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja Valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3.daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti Iekšējās drošības birojam izmeklēšanas veikšanai.
Šeršņova informē, ka par aizturētais ir Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Vīrietis dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, laikrakstam apstiprināja viņa tuvinieks.
Vēstīts arī, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā patlaban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekules pilsētas svētku laikā tika aizturēts aizdomās par kāda pedagoga piekaušanu līdz nāvei, apliecina tiesas priekšsēdētāja palīdze Velga Lūka.
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