Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai savlaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu.
Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nositis vīrieti, ministrs aģentūrai LETA pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar Valsts policijas (VP) un Iekšējās drošības biroja (IDB) vadību, kā arī Ministru prezidentu.
"Sagaidu ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Likuma priekšā visi ir vienlīdzīgi, un policijas amatpersonas statuss nevienam nedod nekādas privilēģijas. Priekšzīme ir jārāda ne tikai dienesta laikā, bet arī ārpus tā," uzsver Dombrava.
Vienlaikus viņš norāda, ka šis traģiskais gadījums aktualizē arī ļoti nopietnu jautājumu — vai iekšlietu dienestos ir pietiekami efektīvi mehānismi, lai savlaicīgi pamanītu un novērstu amatpersonu problēmas ar alkoholu vai citām apreibinošām vielām. Politiķis uzskata, ka gadījumā, ja sistēmā ir nepilnības, tās ir jānovērš.
"Esmu pieprasījis, lai Dienvidkurzemes iecirkņa vadība sagatavo un atsūta man paskaidrojumu par to, kādas preventīvās darbības tiek veiktas un kā novērš riskus attiecībā uz padotībā esošo policistu pārmērīgu alkohola lietošanu, tostarp ārpus darba laika. Pēc paskaidrojuma saņemšanas vērtēšu, vai ir nepieciešamas plašākas reformas policijas darbā," sociālajos tīklos raksta amatpersona.
Dombrava arī informē, ka noziegumu pastrādājošais policists ir bijis vairāk nekā divu promiļu reibumā.
Jau ziņots, ka
nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti.
26. jūlijā VP saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja VP jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.
Policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3. daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti IDB izmeklēšanas veikšanai.
Aizturētais ir policijas jaunākais inspektors, kurš ir amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Vīrietis dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, laikrakstam apstiprināja viņa tuvinieks. Incidents noticis pie Priekules kultūras nama.
Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo "nositis ar vienu sitienu".
Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centušies reanimēt, taču neveiksmīgi.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos tīklos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams. Viņš pārrunājis situāciju ar Dombravu, kurš "rīkosies, lai lieta tiktu objektīvi un taisnīgi izmeklēta un vainīgais tiktu saukts pie atbildības" un lai nebūtu "nekādas iecietības un nekādu atlaižu".
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