Bažās, ka daļa no Baltkrievijas robežu nelikumīgi šķērsojušajiem migrantiem varētu būt palikuši Latvijā un uzturēties vai strādāt nelegāli, Iekšlietu ministrija uzdevusi Valsts policijai un Valsts robežsardzei rīkot regulārus kontroles reidus. Vienam no tiem, kas Rīgā ilga septiņas stundas un noslēdzās īsi pirms pusnakts, līdzi sekoja arī 360TV Ziņas.
Likumsargi vakarā devās uz vairākām adresēm Rīgā, kur, pēc saņemtās informācijas, varētu uzturēties trešo valstu pilsoņi. Vienā no dzīvesvietām policisti pārbaudīja iemītnieku dokumentus, bet līdzi bija arī dienesta suns narkotisko vielu meklēšanai.
"Pārbaudām trešo valstu pilsoņus, dokumentāciju, vai šeit nav nelegālie imigranti, kuri nedrīkst uzturēties Latvijas teritorijā," skaidroja Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldes Kārtības policijas vecākais inspektors Elvis Mārtiņš Andersons.
Ap pulksten 22.30 policisti sāka pārbaudi vienā no dzīvesvietām, kur uzturējās Indijas pilsoņi. Dažiem vizīte pārtrauca vakariņas, citi jau gatavojās naktsmieram. Pārbaudītie ārvalstnieki pret notiekošo izturējās mierīgi. Viens no viņiem atzina, ka atbalsta policijas centienus atklāt cilvēkus, kuri Latvijā uzturas nelikumīgi, bet cits atzina, ka šī ir pirmā reize, kad policija pārbauda viņa dzīvesvietu.
Kopumā šādos reidos nelegālus imigrantus izdodas atklāt salīdzinoši reti. No 1000 Rīgas pašvaldības policijas pārbaudītajiem imigrantiem tikai 11 bija bez tiesībām uzturēties Latvijā. Arī šoreiz rezultāti to apliecināja.
Septiņu stundu laikā tika pārbaudīti 87 ārzemnieki dažādās vietās – hosteļos, īres mājokļos, darbavietās, tostarp kebabnīcās, kā arī Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnē. Viens cilvēks tika nodots Valsts robežsardzei, jo viņam nebija tiesiska pamata uzturēties Latvijā, un reida laikā tika konstatēti arī divi Indijas pilsoņi, kuri vadīja automašīnu bez derīgām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
Policija atzīst, ka sabiedrība šādu darbu ikdienā bieži nepamana, jo lielākā daļa pārbaužu notiek vēlu vakaros un naktīs, kad cilvēki visbiežāk atrodas savās dzīvesvietās.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka šādi reidi ir nepieciešami arī turpmāk, jo tajos regulāri tiek konstatēti dažādi pārkāpumi.
"Šādi reidi ir jāturpina. Tie stiprina sabiedrības drošību. Mūsu uzdevums ir rīkoties preventīvi un nepieļaut, ka Latvijā veidojas situācija, kādu šobrīd redzam vairākās Rietumeiropas valstīs," uzsver ministrs.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu