Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Jau trešo nedēļu pēc kārtas "Globuss" grāmatnīcu un eglobuss.lv pirktāko grāmatu topa pirmajā vietā ir Dena Brauna "Noslēpumu noslēpums" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Šīs nedēļas jaunumi aptver gan Latvijas kultūrvēsturi un latviešu oriģinālprozu, gan aizraujošu jauniešu literatūru.
Starp topa jaunumiem ir Andra Grīnberga grāmata "Kaucmindes pakavs" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Autors atklāj Kaucmindes muižas vēsturi no Pālenu dzimtas laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību pievēršot leģendārajai Kaucmindes mājturības skolai. Grāmata stāsta ne tikai par ēkas un tās iemītnieku likteņiem, bet arī par vietu, kas savulaik kļuva par zinošas un prasmīgas latviešu saimnieces simbolu.
Lasītāju interesi izpelnījusies arī Māras Svīres jaunākā grāmata "Mainīga virziena vējš" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Stāsts sākas ar nelaimi pavasara palu laikā, kad bez vēsts pazūd viens no laivotājiem, taču drīz kļūst skaidrs, ka šis nav romāns tikai par izdzīvošanu. Tas ir stāsts par mīlestību, zaudējumu, cerību un cilvēku attiecībām brīžos, kad dzīve liek pieņemt visgrūtākos lēmumus.
Jauniešu literatūras cienītājiem topā pievienojies somu rakstnieces Peivi Lukarilas romāns "Dziļi mežā" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Četri jaunieši dodas pārgājienā bez telefoniem un citām ierastajām ērtībām, taču piedzīvojums negaidīti pārvēršas cīņā par izdzīvošanu, kad viņu gids tiek atrasts miris. Spriedzes pilnais stāsts vienlaikus runā arī par draudzību, uzticēšanos un drosmi pieaugt.
No Latvijas kultūrvēstures līdz spriedzes romāniem - šīs nedēļas pirktāko grāmatu desmitniekā ikviens var atrast ko saistošu.
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KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
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