Valdība otrdien nolēma pārdalīt 1 250 251 eiro Ekonomikas ministrijas (EM) eksporta atbalsta pasākumiem.
Plānots, ka papildu finansējums ļaus Latvijas eksportējošiem uzņēmumiem paplašināt klātbūtni starptautiskajos tirgos, veicinot dalību astoņās nozīmīgās starptautiskās izstādēs farmācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, aizsardzības, būvniecības, finanšu tehnoloģiju un citās perspektīvās nozarēs, informē EM. Atbalstu paredzēts sniegt 46 uzņēmumiem, sekmējot vairāk nekā 2000 jaunu biznesa kontaktu izveidi un vismaz 21 sadarbības līguma noslēgšanu. Būtiska daļa finansējuma tiks novirzīta Latvijas kā droša un pievilcīga tūrisma galamērķa mārketinga aktivitātēm un Latvijas starptautiskās atpazīstamības stiprināšanai, skaidro EM. Šim mērķim paredzēti vairāk nekā 805 000 eiro, kas ļaus nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs, organizēt uzņēmēju kontaktbiržas, uzņemt ārvalstu tūrisma operatorus un medijus, turpināt sadarbību ar "Michelin Guide", kā arī īstenot mārketinga aktivitātes prioritārajos ārvalstu tirgos. EM prognozē, ka šīs aktivitātes sasniegs aptuveni 33 miljonus potenciālo ceļotāju un radīs papildu apgrozījumu tūrisma nozarē vismaz 2,3 miljonu eiro apmērā. Tuvākajos mēnešos paredzētas arī konkrētas aktivitātes Latgales tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, norāda EM. To vidū ir dalība Baltijas tūrisma darbseminārā Japānā, kur piedalīsies Daugavpils pašvaldības tūrisma speciālisti un Latvijas tūrisma uzņēmēji, kā arī "Māju kafejnīcu dienu" norise vairākos Latgales novados. Reģiona atpazīstamību stiprinās arī mērķētas reklāmas un mārketinga kampaņas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī Latgales tūrisma piedāvājuma iekļaušana ārvalstu mediju un tūroperatoru vizīšu programmās. Latgales un citu Latvijas reģionu tūrisma piedāvājums tikšot integrēts starptautiskajās mārketinga kampaņās, digitālās komunikācijas aktivitātēs un publicitātes pasākumos.
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