Zemeņu netrūkst, meža veltes vēl jāgaida

Šobrīd Rīgas Centrāltirgus karalienes neapšaubāmi ir zemenes, manītas arī pirmās gailenītes, taču no meža zemenēm vēl ne vēsts. Pagaidām tirgū nopērkamas vietējās zemenes, kas audzētas siltumnīcās vai zem plēves, laukā audzēto ogu ražu sola vien ap Jāņiem.
Savukārt tiem, kuri Rīgas Centrāltirgū vēlas atrast iecienīto gaļas tirgotāju, būs jāapbruņojas ar pacietību, jo gaļas produkcijas pārdevēji ir "izmētāti" pa Zivju un Gastronomijas paviljoniem. Tiesa gan, pagaidām vēl ne visiem ir atrastas tirdzniecības platības.
Zemenes dažādu maciņu biezumam
Ir pienācis brīdis, kad visnotaļ smukas importētās zemenes Rīgas Centrāltirgū var nopirkt par diviem eiro kilogramā. Tās šurp atceļojušas no Grieķijas un Polijas. Lielākas un izmeklētākas importētās ogas maksā 3,50–4 eiro kilogramā. Tirgotāji gan nesola, ka cena varētu vēl kristies. Vietējo zemeņu ir daudz mazāk, to cena ir divas līdz trīs reizes augstāka nekā importētajām – no septiņiem līdz 12 eiro kilogramā, taču pircēju tām netrūkst. "No paša rīta tirgū varēja manīt gaileņu tirgotājus, lai arī cena bija neadekvāti augsta, sēnes ātri tika izpirktas," stāsta z/s "Dižskudras" tomātu pārdevēja Žanna, atzīstot, ka ir nepatīkami pārsteigta, ka cilvēki aiz mantrausības plēš no zemes laukā tikko aizmetušās gailenītes. Viņa ir lepna par Bauskas rajona Iecavas pagastā audzētajiem brangajiem tomātiem. Tie maksā 5,50 eiro kilogramā.
"Raža šogad ir laba un cena zemāka nekā pērn, kad ap šo laiku tomāti maksāja septiņus eiro,"
vērtē tomātu tirgotāja. Rīgas Centrāltirgū netrūkst no Spānijas un Marokas vestu krūmmelleņu un Grieķijas saulītē nobriedušu saldo ķiršu. Starp ogu kalniem atrodami arī sulīgi persiki, aprikozes un citi silto zemju labumi.
Lauka zemenes kavēsies
Rīgas Centrāltirgū reti var sastapt vietējo zemeņu tirgotāju, kurš ogas būtu audzējis pats. Izstaigājot teju visu tirgu, izdodas sastapt vien mājražotāju no Bauskas novada Codes pagasta Ivetu Plato, kura ģimenes audzēto produkciju tirgo pie sava busiņa. "Lauka zemenes šogad kavēsies, jo, tā kā ir maz saulītes, tās slikti gatavojas. Vajadzētu trīs siltas un saulainas dienas, tad varētu gaidīt labu ražu," teic I. Platā, kura pārdod plēves tunelī audzētas zemenes par 12 eiro kilogramā. Tās safasētas trauciņos pa puskilogramam, jo šādā apjomā cilvēki visbiežāk pērk pagaidām vēl padārgās vietējās ogas. Tām pircēju netrūkst. I. Platā atzīst, ka pašu audzētās zemenes Rīgas Centrāltirgū pārdod vien retais, šos pārdevējus varot saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. "Uzskatu, ka tas būtu godīgi pret pircējiem, kuri varētu būt pilnībā pārliecināti par ogu izcelsmi," spriež mājražotāja, jautāta, vai pašiem audzētājiem ir laika tirgoties. Viņas ģimenē darbi esot sadalīti tā, lai kāds varētu arī atbraukt uz tirgu. Ivetai Platajai ir ļoti plašs dārzeņu sortiments – agrie ‘Solist’ šķirnes kartupeļi, kas maksā no diviem līdz 2,20 eiro par vienu kg, gurķi – 2,80 eiro/kg, ziedkāposti – pieci eiro/kg u. c. "Ja turpinās tā līt, kartupeļi sāks sprāgt pušu. Gurķīši ir sabremzējušies, jo ir pārāk aukstas naktis. Savukārt bietes, ziedkāposti un brokoļi aug labi, jo tiem mitrums neskādē," laika apstākļu ietekmi uz ražu vērtē I. Platā. Viņa ir sarūgtināta, ka šogad Rīgas Centrāltirgū ir pacelta tirdzniecības vietu nomas maksa: "Tirdzniecības vietas maksa dienā ir augusi par sešiem eiro – līdz nepilniem 22 eiro, bet auto caurlaide, lai varētu iebraukt tirgus teritorijā, mēnesī maksā 150 eiro."
Gaļa zudumā neesot gājusi
Lielākā daļa tirgotāju no pagājušajā nedēļā aizvērtā Gaļas paviljona pārcēlušies uz tirdzniecības vietām Zivju un Gastronomijas paviljonā. "No 33 gaļas tirgotājiem 17 komersanti jau strādā jaunās tirdzniecības vietās, savukārt pārējiem tiek piedāvāti konkrēti risinājumi, lai tuvākajā laikā gaļas produkcijas tirdzniecību varētu atjaunot pilnā apjomā. Pašlaik turpinās tehniskais darbs pie aukstuma vitrīnu pārvietošanas un jaunu tirdzniecības vietu izveidošanas Zivju paviljonā. Papildus tirgotājiem tiks nodrošinātas arī mobilās tirdzniecības vietas Rīgas Centrāltirgus āra teritorijā," informē Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotājs "Rīgas nami". "Latvijas Avīzes" aptaujātie tirgotāji Zivju un Gastronomijas paviljonos ir daudzmaz apmierināti ar esošo situāciju, taču atzīst, ka būs nepieciešams laiks, lai pārdošana atgrieztos iepriekšējos apjomos. "Mums ir viss darbam nepieciešamais, taču jārēķinās, ka paies laiks, kamēr mūsu pastāvīgie klienti mūs šeit atradīs. Taču mums jau nav nekādas izvēles, ir jāsamierinās un jāstrādā tur, kur ir iespējams," secina gaļas pārdevējs Viktors, norādot, ka ir bijuši būtiski zaudējumi un šobrīd nav nekādu ziņu par to, ka tie tiks kompensēti. Savukārt SIA "Pauguri 2" īpašniece Santa Ziemele, kuras uzņēmums jau daudzus gadus tirgo gaļas produkciju Rīgas Centrāltirgū, atzīst, ka lieli materiālie zaudējumi nav bijuši. "Tie pamatā ir morālie zaudējumi, kad vienā dienā paziņo, ka ir jāizvācas. Sestdien jau atsākām darbu un visu gaļu pārdevām. Tā kā svaigai gaļai no kaušanas brīža ir desmit dienas realizācijas laiks, nekas zudumā nav gājis. Tepat, Zivju paviljonā, ir gana lielas saldētavas, uz kurām visu pārvedām," stāsta S. Ziemele. Viņa ir gandarīta, ka daļa pastāvīgo klientu uzņēmuma stendu Zivju paviljonā ir veiksmīgi atraduši. "Ievietojām informāciju sociālajos tīklos. Daudzi mums rakstīja un zvanīja, bija arī tādi, kuri mūs centās atbalstīt, nopērkot vairāk produkcijas nekā parasti," teic "Pauguru 2" vadītāja.
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