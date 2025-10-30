Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izteicis aizdomas par Valkas mēra Venta Armanda Kraukļa un vēl divu amatpersonu iespējamu saistību ar krāpšanu lielā apmērā Eiropas struktūrfondu piesaistē. 360 TV Ziņas devās uz Valku skaidrot situāciju un uzzināt Venta Armanda Kraukļa viedokli par to.
Politiskais pasūtījums, lai izrēķinātos – Valkas mērs Vents Armands Krauklis sauc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izteiktās aizdomas par viņu un vēl divu amatpersonu iespējamu saistību ar krāpšanu lielā apmērā Eiropas struktūrfondu piesaistē.
Par iemeslu KNAB ierosinātajam kriminālprocesam pret Valkas mēru un vēl divām amatpersonām kļuvusi pašvaldības uzcelta ēka. Ja pašvaldība būvē ražošanas ēku un vēl nezina, kurš uzņēmējs to īrēs, tad var saņemt līdz pat 85 % Eiropas finansējuma. Ja konkrēts nomnieks zināms, tad atbalsts ir krietni mazāks.
Lai arī pašvaldība norādīja, ka nomnieks nav zināms, izmeklēšanā atklājies, ka īstenībā ēka bija plānota konkrēta uzņēmēja – zemnieku saimniecības “Jasmīni” vajadzībām. Rezultātā pašvaldība nepamatoti saņēmusi vairāk nekā 160 tūkstošus eiro no Eiropas fondiem un vēl ap astoņiem tūkstošiem no valsts budžeta.
Gan KNAB, gan Eiropas prokuratūra no intervijas atteicās. Tikmēr Valkas mērs Vents Armands Krauklis par notikušo sašutumu neslēpj: “Es vairs neņemos prognozēt neko, kas notiek šajā valstī šajā jomā. Lietu ierosināja 2023. gadā. Divus gadus man neviens nejautā par šo lietu, tagad, kad esmu atkal mērs, man paziņo, ka esmu galvenais aizdomās turamais, bet cilvēki, kuri bija klāt pie projekta un ar to strādāja, netiek nekādās lietās vainoti.”
Krauklis apsūdzību noraida, uzsverot, ka konkurss uz ražošanas ēku bijis atklāts. Turklāt ministrija pati pieprasījusi nodomu protokolu ar konkrētu uzņēmēju, lai garantētu, ka Eiropas nauda nebūs zemē nomesta. Tiesa, deputātu vidū tolaik bijis arī zemnieku saimniecības īpašnieka dēls, taču viņš no balsojumiem atturējies.
Uz politiskām spēlītēm 360 Ziņām aizkadrā norāda arī cita pašvaldības amatpersona, kā arī vietējie iedzīvotāji un reģionālā laikraksta žurnālisti, kuri pašvaldības procesiem līdzi seko gadiem ilgi.
Vents Armands Krauklis ir tiešs: “Te kājas aug Rīgā, man grūti pateikt, no kuriem kabinetiem, bet tā izskatās.”
