TOS un Vidzemes slimnīcas iepirkumu krimināllietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem

Vidzemes slimnīcas un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem — SIA "Arbor Medical korporācija", svētdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto", atsaucoties uz raidījuma rīcībā esošo neoficiālo informāciju. Vienlaikus "Arbor Medical korporācijas" vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas saistītas ar uzņēmumu.
Raidījumā norāda, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti kopumā pieci kriminālprocesi, kuros izmeklē arī to, vai slimnīcu pārstāvji nav prettiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nupat sāktajos kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un TOS, pēc "de facto" rīcībā esošās neoficiālās informācijas, figurē viens un tas pats piegādātājs — "Arbor Medical korporācija".
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kratīšanu veica 17 vietās, tostarp arī trijās ārstniecības iestādēs — Vidzemes slimnīcā Valmierā, TOS, kā arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS).
Saistībā ar Vidzemes slimnīcu un TOS izmeklē, vai amatpersonas ir nepamatoti piešķīrušas priekšrocību konkrētam medicīnisko preču piegādātājam kopumā četros slimnīcu iepirkumos.
Pēc KNAB sniegtās informācijas, ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3,5 miljoni eiro.
Gan ar Vidzemes slimnīcu, gan ar TOS saistītos kriminālprocesus marta izskaņā un aprīļa sākumā sāka Eiropas Prokuratūra.
Valmierā izmeklē iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu. Vienai slimnīcas amatpersonai ir piemērots statuss — tiesības uz aizstāvību. Slimnīcā raidījumam apliecināts, ka šī persona nav valdē.
Savukārt TOS izmeklē iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Arī šajā slimnīcā norādīts, ka persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav valdē.
Raidījumā arī min, ka pēdējā aktuālā krimināllieta skar PSKUS. Šo lietu 2026. gada aprīlī sāka KNAB, un tā nav saistīta ar iepirkumiem, proti, tā ir par to, ka ārsts, iespējams, pieprasījis un pieņēmis prettiesisku labumu, kas šajā gadījumā bijis mācību brauciens. Ārsts vada vienu no slimnīcas centriem un šobrīd darbu turpina. Viņš "de facto" atteicās sniegt jebkādus komentārus.
"de facto" norāda, ka no četrām personām, kurām attiecīgajos kriminālprocesos ir tiesības uz aizstāvību, viena figurē visās lietās. Tā ir fiziska persona, kura pārstāvējusi divus uzņēmumus. Raidījums esot noskaidrojis šo personu, taču kopš piektdienas, 29. maija, vakara šī sieviete komentāru nesniedz. Uzņēmumam "Arbor Medical korporācija" šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos.