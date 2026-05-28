Jelgavas pilsētas slimnīcā Latvijas Slimnīcu biedrība tikās ar Veselības ministrijas un nozares pārstāvjiem. Slimnīcām ir nopietni iebildumi pret iecerēto slimnīcu tīkla reformu, vēsta 360TV Ziņas.
Patlaban sabiedriskai apspriešanai nodotais dokuments paredz sadalīt slimnīcas trīs līmeņos: lokālajās, reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās.
Lokālajās slimnīcās nodrošinās neatliekamo palīdzību, diagnostiku, terapiju un hronisko pacientu aprūpi, savukārt reģionālās slimnīcas sniegs arī plašāku specializēto palīdzību, tostarp ķirurģijas, traumatoloģijas, dzemdību un bērnu aprūpes pakalpojumus. Daudzprofilu slimnīcās koncentrēs sarežģītākos ārstēšanas pakalpojumus un speciālistus.
Patreizējais slimnīcu sadalījums pa līmeņiem
Daudzprofilu ārstniecības iestādes:
- Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
- Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
- Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
- Liepājas reģionālā slimnīca
- Daugavpils reģionālā slimnīca
- Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
- Rēzeknes slimnīca
- Vidzemes slimnīca
Reģionālās ārstniecības iestādes:
- Jelgavas pilsētas slimnīca
- Jēkabpils reģionālā slimnīca
- Jūrmalas slimnīca
- Kuldīgas slimnīca
- Cēsu klīnika
- Madonas slimnīca
- Ogres rajona slimnīca
Lokālās ārstniecības iestādes:
- Tukuma slimnīca
- Krāslavas slimnīca
- Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība
- Alūksnes slimnīca
- Siguldas slimnīca
- Preiļu slimnīca
- Ludzas medicīnas centrs
- Limbažu slimnīca
- Dobeles un apkārtnes slimnīca
- Bauskas slimnīca
- Aizkraukles klīnika
