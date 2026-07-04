Austrālijas pilsonim Taizemē izvirzītas apsūdzības par 17 gadus vecas meitenes slepkavību pēc tam, kad viņas līķis tika atrasts čemodānā netālu no dzelzceļa sliedēm Pataijā, ziņo ārvalstu mediji.
Par slepkavību apsūdzētais ir 46 gadus vecais austrālietis Saimons Pīters Karmens. Viņš aizturēts lidostā Bangkokā, kad gatavojās pamest valsti. Papildus slepkavībai viņam izvirzītas apsūdzības par līķa slēpšanu vai pārvietošanu, lai slēptu nāves apstākļus, kā arī nepilngadīgas personas aizvešanu netiklības nolūkā. Aizdomās turētais savu vainu noliedz.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka novērošanas kameru ierakstos redzams, kā Karmens un 17 gadus vecā Tunčanoka Donhomla ceturtdienas agrā rītā kopā ieiet daudzdzīvokļu ēkā Pataijā. Tās pašas dienas vakarā vīrietis redzams no ēkas izejam viens pats, nesot lielu čemodānu. Policija norāda, ka viņš ar motociklu devies uz teritoriju pie dzelzceļa sliedēm, kur vēlāk atrasts meitenes līķis.
Pēc aizturēšanas Karmens īsā videoierakstā vērsās pie bojāgājušās ģimenes. "Man ir žēl par to, kas notika ar jūsu meitu. Manos spēkos nebija to kontrolēt," viņš sacīja.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju uz aizdomās turētā ķermeņa konstatēti skrāpējumi, kas varētu liecināt par fizisku konfliktu. Karmens noliedzis, ka būtu nogalinājis meiteni, un apgalvojis, ka rīkojies pašaizsardzības nolūkā.
Vietējie mediji vēsta, ka izmeklēšanā tiek pārbaudīta versija par strīdu saistībā ar samaksu par seksuāliem pakalpojumiem.
Meitenes tēvs medijiem sacīja, ka ģimene ir satriekta par notikušo. Savukārt viņas pamāte paudusi cerību, ka apsūdzētais saņems bargāko iespējamo sodu.
Ja vīrieti atzīs par vainīgu slepkavībā, viņam saskaņā ar Taizemes likumiem var draudēt nāvessods vai mūža ieslodzījums.
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