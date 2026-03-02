Gēni, uzturs, dzīvesveids – visiem zināmi faktori, kas ietekmē svaru, bet, kas īsti ir veselīgs svars, to TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro "Skrides Sirds klīnikas" endokrinoloģe Zane Svikle.
“Veselīgs svars ir tāds, kas neizraisa veselības problēmas,” teic ārste un stāsta, ka veselīgu svaru var izrēķināt vairākos veidos. “Nav viena tāda svara, visiem ideāla, svaru ietekmē gan dzimums, gan vecums, gan muskuļu, kaulu masa…”
Uzskaitot vairākus rīkus, Svikle kā pirmo min biežāk izmantojamo veidu un tas ir – ķermeņa masas indekss.
“Tā ir svara un auguma attiecība. To izrēķinot, mēs iegūstam vairākas kategorijas: nepietiekams svars, optimāls, var būt arī virssvars un trīs aptaukošanās pakāpes.”
Ārste gan piebilst, ka ķermeņa masas indekss varētu būt vien kā skrīnings, jo tas neko sīkāk neizstāsta par cilvēka veselības stāvokli, jo lielāks svars var būt arī, ja, piemēram, cilvēkam ir izteikta muskuļu masa.
Vēl viens no rīkiem svara noteikšanā ir vēdera apkārtmērs. Kā stāsta ārste, standarti noteikti sekojoši: “Eiropas etniskajiem iedzīvotājiem vīriešu vidukļa apkārtmēram jābūt mazākam par 94 centimetriem, savukārt sievietēm – mazākam par 80 centimetriem.”
Daudziem šādi rādījumi, ņemot vērā Latvijā pieaugošo problēmu ar aptaukošanos, šķiet grūti sasniedzami. Un diemžēl Latvija aptaukošanās ziņā ir viena no Eiropas Savienības valstu līderēm.
Turpinot uzskaitīt veselīga svara mērīšanas rīkus, endokrinoloģe stāsta, ka var vērtēt arī vidukļa un auguma attiecību. Izteikti aptaukošanās vēdera zonā savukārt norāda gan uz risku saslimt ar kādu no sirds slimībām, gan metabolisma traucējumiem. “Un vēl viens no rīkiem ir bioimpedance, ar kuras palīdzību var mērīt muskuļu un kaulu attiecības,” viņa piebilst.
