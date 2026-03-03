Latvijas sportists Rihards Lozbers otrdien Vācijā izcīnīja sudraba medaļu pasaules jauniešu čempionātā biatlonā 7,5 kilometru sprintā.
Startējot vecuma grupā līdz 19 gadiem, 16 gadus vecais Lozbers šaušanā guļus kļūdījās divas reizes, bet šaušanā stāvus neaizvēra vienu mērķi, ar trim soda apļiem finišu sasniedzot pēc 18 minūtēm un 47,6 sekundēm.
Par uzvarētāju kļuva slovāks Markuss Sklenāriks, kurš šautuvē bija nekļūdīgs un Lozberu apsteidza par 19 sekundēm.
Bronzas godalgu izcīnīja vācietis Hanness Lipferts, kurš ar vienu soda apli no uzvarētāja atpalika 44,8 sekundes.
Lozbers bija pārliecinoši ātrākais slēpotājs distancē, tuvākos sekotājus apsteidzot par vairāk nekā 40 sekundēm.
No pārējiem latviešiem Rūdolfs Raudziņš neaizvēra divus mērķus un bija 25., Ernests Solovjovs kļūdījās trīs reizes un finišēja 72., bet Rainers Krišmanis ar divām kļūdām ierindojās 79. vietā 117 sportistu konkurencē.
Lozberam šī ir trešā medaļa šī gada pasaules jauniešu un junioru čempionātā. Sestdien viņš kļuva par pasaules jauniešu čempionu 12,5 kilometru individuālajā distancē, bet pirmdien jauktās komandas sastāvā uzvarēja junioru 4x6 kilometru stafetē.
Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu