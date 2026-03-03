Naftas un gāzes cenas otrdien turpina būtiski palielināties, konfliktam Tuvajos Austrumos satricinot finanšu tirgus pasaulē.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieaugusi par vairāk nekā 8% līdz 85,12 ASV dolāriem par barelu, kas ir augstākais līmenis kopš 2024. gada jūlija, savukārt WTI markas naftas cena kāpusi par vairāk nekā 7% līdz 76,47 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par vairāk nekā 33% pēc tam, kad pirmdien tā bija palielinājusies par gandrīz 40% pēc Kataras valsts enerģētikas uzņēmuma "QatarEnergy" paziņojuma, ka tas apturējis sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) ražošanu saistībā ar Irānas dronu uzbrukumiem iekārtām divās tā rūpnīcās.
Vienlaikus konflikta dēļ ir gandrīz apstājusies tankkuģu kustība pa Hormuza jūras šaurumu, caur kuru iet apmēram piektdaļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes eksporta.
Analītiķi norāda, ka enerģijas cenu palielināšanās varētu sagādāt jaunus izaicinājumus centrālajām bankām visā pasaulē, jo tās cenšas samazināt inflāciju, vienlaikus samazinot procentu likmes, lai atbalstītu to ekonomikas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu