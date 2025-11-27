Uz Ķengaragu kursējošā 7. tramvaja maršruta pagarināšanā pabeigtas četras piektdaļas darbu. To, pēc būvdarbu vietas apsekošanas secināja “Rīgas satiksme” pārstāvji, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz šim izbūvēti 95% sliežu ceļu. Kopējais 7. tramvaja maršruta pagarinājums būs 2,2 kilometri. Latgales un Višķu ielas krustojumā tiek veidots transportmijas punkts, kurā vienuviet būs pieejams savstarpēji integrēts sabiedriskais transports – autobuss/elektroautobuss, tramvajs, trolejbuss, sniedzot iespēju ērti pārsēsties no viena transporta veida citā.
Transportmijas punktā atradīsies jaunā dispečeru ēka, kā arī sabiedriskā transporta kustībai nepieciešamie pievedceļi gan no Latgales ielas, gan no Višķu ielas. Vēl jāpabeidz teritorijas labiekārtošana – jāierīko nojumes, norādes, tablo, apstādījumi un ielu apgaismojums. Līdz transportmijas punktam pa Višķu ielu 300 metru garumā jāpagarina arī 15. trolejbusa maršruts.
“Šeit būs lielākais šobrīd izveidotais mobilitātes punkts, kurā satiksies tramvajs, trolejbuss un autobuss. Ķengaragā dzīvo kopumā 250 tūkstoši cilvēku. Tas, manuprāt, ir ļoti liels ieguvums viņiem,” vērtē “Rīgas satiksme” valdes loceklis Jānis Golubevs.
Projektu plānots pabeigt 2026. gada maijā. Ieceres īstenošanai par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību noslēgts līgums ar SIA "Binders". Darba izmaksas ir 28,4 miljoni eiro.
VIDEO:
