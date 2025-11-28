Vai LIAA naudu dala pēc zvaigžņu stāvokļa?

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) lēmums piešķirt 123,5 tūkstošu eiro atbalstu uzņēmumam "Matchful" lietotnei, kuras darbībā tiek izmantoti arī astroloģijas un numeroloģijas algoritmi, daļā sabiedrības radījis neizpratni par publisko līdzekļu izlietojumu – vai Eiropas nodokļu maksātāju nauda jāiegulda ezoterikā balstītā projektā?
Jautājumi rodas arī par AS “Matchful Group” ambiciozajiem plāniem, ar ko uzņēmums vilina investorus. Lietotne esot nepieciešama 500 miljoniem cilvēku pasaulē, tai esot 50 miljardu eiro tirgus potenciāls, – apgalvo uzņēmuma dibinātājs Vilnis Priedītis.
“Esmu nesaprašanā. Visi padziļināti pētījumi desmitiem gadu laikā par astroloģijas un numeroloģijas prognozēm secina, ka tās ir nejaušība, un eksperimenti neko empīriski, sistemātiski nepamato. LIAA atbalsta piešķiršana pseidozinātnes projektam signalizē, ka projekta pieteikumā atliek uzrakstīt “mākslīgais intelekts” un “algoritms” un projektam var tikt piešķirta publiska atbalsta nauda,” “Latvijas Avīzei” teic uzņēmējs, konsultants Dāvis Suneps. Viņaprāt, publiskajai naudai ir jāplūst zinātnes, nevis pseidozinātnes virzienā, kur jebkuru pieņēmumu var atspēkot ar datiem. “Šis LIAA atbalsts starptautiskā vidē signalizē, ka Latvijā “mākslīgais intelekts” nozīmē arī horoskopu lietotnes, nevis tikai pierādījumiem balstītās inovācijās.”
Bet LIAA Atbalsta piešķiršanas departamenta vadītāja Elīna Alika skaidro: “Jebkurš projekts tiek vērtēts saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.” Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem, viņa atzīmē, ka atbalsts ir pieejams mākslīgā intelekta risinājumu izstrādei un ieviešanai, neierobežojot kādas konkrētas komercdarbības jomas, ja vien tās nav saistītas, piemēram, ar ieroču, alkohola vai tabakas tirdzniecību, azartspēlēm un citām atsevišķi atrunātām sfērām. Ezoterika, astroloģija vai numeroloģija izņēmumu vidū nav minētas. “No tā izriet, ka programmas ietvaros ir atbalstāma arī projektā minētā joma. Konkrētā projekta mērķis ir ieviest integrētu mākslīgā intelekta platformu, kas automatizē datu apstrādi un analīzi, tādējādi samazinot manuāli patērēto laiku datu analīzei un veicinot uzņēmuma iekšējo produktivitātes pieaugumu, kas ir viens no programmas mērķiem. Izvērtējot projekta atbilstību gan programmas mērķim, gan nosacījumiem, tika konstatēts, ka SIA “Matchful Partners” ir tiesīga slēgt līgumu par projekta īstenošanu un atbalsta saņemšanu.”
“Tehnoloģija ar sirdi”
Mobilās lietotnes izstrādātāji “Matchful” sauc par pašizziņas un saderības rīku, kas ļaujot cilvēkam izprast sevi, attīstīties un veidot jēgpilnas attiecības ar pasauli. Tās darbības pamatā ir astroloģijā, numeroloģijā un psiholoģijā balstīti algoritmi, kā arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Lietotne aptver trīs galvenās jomas – sociālo (draudzība un intereses), romantisko, kā arī biznesa jeb profesionālo sfēru. “Tā ir tehnoloģija ar sirdi – instruments, kas nav vērsts uz virspusēju meklēšanu, bet uz iekšēju izpratni,” raksturo “Matchful Group” dibinātājs Vilnis Priedītis. Uzņēmuma plānos ir lietotnes paplašināšana ar jaunu funkcionalitāti, piemēram, pārdošanas un personāla atlases rīkiem.
Lietotājiem “Matchful” ir pieejama apmēram gadu. Informācija “Google Play” veikalā liecina, ka aplikācija līdz šim lejupielādēta vairāk nekā tūkstoš reižu. Lietotāji “Matchful” novērtējuši vidēji ar 3,4 zvaigznēm no piecām iespējamām. Netrūkst pozitīvu atsauksmju, piemēram, Daiga Veiriha vērtē: “Bombīgi labi un personalizēti horoskopi! Un izziņas apraksti par sevi ir tik padziļinoši un individuāli!”. Ir arī lietotāji, kas aizrāda par tehniskajām problēmām lietotnes darbībā, secinot, ka tā nav līdz galam pabeigta. Līdzīga aina ir arī “App Store” veikalā, kur klientu vidējais vērtējums par “Matchful” ir 3,5.
Atkārtoti tiek pie LIAA atbalsta
Līdz šim “Matchful” izstrādē ieguldīti vairāk nekā 550 tūkstoši eiro, tostarp dibinātāju personīgie līdzekļi, pūļa finansējums, privāto investoru līdzekļi, un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) piešķirtais atbalsts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas, kas paredzēta uzņēmumu digitalizācijai. Šā gada 29. oktobrī parakstīts līgums starp SIA “Matchful Partners” un LIAA par 123,5 tūkstošu eiro atbalstu integrētas mākslīgā intelekta lietotnes izstrādei un ieviešanai astroloģijas, numeroloģijas un psiholoģijas datu apstrādei un personalizētu konsultāciju nodrošināšanai. Šī nav pirmā reize, kad “Matchful” izpelnās LIAA labvēlību – arī 2023. gadā lietotnes veidotāji saņēma 38,9 tūkstošu eiro finansējumu starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas ietvaros.
“Matchful” attīstītājs stāsta, ka LIAA piešķirtais atbalsts tiks ieguldīts lietotnes funkcionalitātes paplašināšanā, ļaujot automatizēt astrologa, numerologa un dažādu citu speciālistu konsultācijas. Publiskajā telpā izskanējušās šaubas par to, vai uzņēmuma produkts būtu pelnījis šādu atbalstu, Priedītis saista ar laiku, kad tiek skatīts valsts budžeta jautājums un partijas diskutē, kam vajag un kam nevajag tērēt nodokļu maksātāju naudu. “Ja šobrīd nenotiktu budžeta skaņošana, neviens par šo jautājumu nerunātu, jo tam gluži vienkārši nav nekāda racionāla pamata,” uzskata uzņēmējs, uzsverot, ka valsts līdzekļi jāiegulda projektos, kuri ir potenciāli spējīgi nest ienākumus un pienesumu ekonomikai. “Par ko mēs runājam? Runājam par ekonomiku vai par emocijām? Vai runājam par to, kas kuram ir pieņemams vai ne? Katram taču kaut kas cits ir pieņemams un saprotams.