Vai LIAA naudu dala pēc zvaigžņu stāvokļa?

Guntis Ščerbinskis / Latvijas Avīze
2025. gada 28. novembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 28. novembris, 00:00
Foto: Shutterstock

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) lēmums piešķirt 123,5 tūkstošu eiro atbalstu uzņēmumam "Matchful" lietotnei, kuras darbībā tiek izmantoti arī astroloģijas un numeroloģijas algoritmi, daļā sabiedrības radījis neizpratni par publisko līdzekļu izlietojumu – vai Eiropas nodokļu maksātāju nauda jāiegulda ezoterikā balstītā projektā?

Jautājumi rodas arī par AS “Matchful Group” ambiciozajiem plāniem, ar ko uzņēmums vilina investorus. Lietotne esot nepieciešama 500 miljoniem cilvēku pasaulē, tai esot 50 miljardu eiro tirgus potenciāls, – apgalvo uzņēmuma dibinātājs Vilnis Priedītis.

“Esmu nesaprašanā. Visi padziļināti pētījumi desmitiem gadu laikā par astroloģijas un numeroloģijas prognozēm secina, ka tās ir nejaušība, un eksperimenti neko empīriski, sistemātiski nepamato. LIAA atbalsta piešķiršana pseidozinātnes projektam signalizē, ka projekta pieteikumā atliek uzrakstīt “mākslīgais intelekts” un “algoritms” un projektam var tikt piešķirta publiska atbalsta nauda,” “Latvijas Avīzei” teic uzņēmējs, konsultants Dāvis Suneps. Viņaprāt, publiskajai naudai ir jāplūst zinātnes, nevis pseidozinātnes virzienā, kur jebkuru pieņēmumu var atspēkot ar datiem. “Šis LIAA atbalsts starptautiskā vidē signalizē, ka Latvijā “mākslīgais intelekts” nozīmē arī horoskopu lietotnes, nevis tikai pierādījumiem balstītās inovācijās.”

Bet LIAA Atbalsta piešķiršanas departamenta vadītāja Elīna Alika skaidro: “Jebkurš projekts tiek vērtēts saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.” Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem, viņa atzīmē, ka atbalsts ir pieejams mākslīgā intelekta risinājumu izstrādei un ieviešanai, neierobežojot kādas konkrētas komercdarbības jomas, ja vien tās nav saistītas, piemēram, ar ieroču, alkohola vai tabakas tirdzniecību, azartspēlēm un citām atsevišķi atrunātām sfērām. Ezoterika, astroloģija vai numeroloģija izņēmumu vidū nav minētas. “No tā izriet, ka programmas ietvaros ir atbalstāma arī projektā minētā joma. Konkrētā projekta mērķis ir ieviest integrētu mākslīgā intelekta platformu, kas automatizē datu apstrādi un analīzi, tādējādi samazinot manuāli patērēto laiku datu analīzei un veicinot uzņēmuma iekšējo produktivitātes pieaugumu, kas ir viens no programmas mērķiem. Izvērtējot projekta atbilstību gan programmas mērķim, gan nosacījumiem, tika konstatēts, ka SIA “Matchful Partners” ir tiesīga slēgt līgumu par projekta īstenošanu un atbalsta saņemšanu.”

Jau pagājušā gada februārī "Matchful" veidotāji paziņoja, ka attīsta lietotnes darbību Eiropā un ka līdz 2024. gada rudenim tai plāno piesaistīt vismaz 100 tūkstošus reģistrētu lietotāju. Pēc uzņēmumā sniegtās informācijas pašlaik "Matchful" ir tikai ap 6000 lietotāju.
Foto: Publicitātes

“Tehnoloģija ar sirdi”

Mobilās lietotnes izstrādātāji “Matchful” sauc par pašizziņas un saderības rīku, kas ļaujot cilvēkam izprast sevi, attīstīties un veidot jēgpilnas attiecības ar pasauli. Tās darbības pamatā ir astroloģijā, numeroloģijā un psiholoģijā balstīti algoritmi, kā arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Lietotne aptver trīs galvenās jomas – sociālo (draudzība un intereses), romantisko, kā arī biznesa jeb profesionālo sfēru. “Tā ir tehnoloģija ar sirdi – instruments, kas nav vērsts uz virspusēju meklēšanu, bet uz iekšēju izpratni,” raksturo “Matchful Group” dibinātājs Vilnis Priedītis. Uzņēmuma plānos ir lietotnes paplašināšana ar jaunu funkcionalitāti, piemēram, pārdošanas un personāla atlases rīkiem.

Lietotājiem “Matchful” ir pieejama apmēram gadu. Informācija “Google Play” veikalā liecina, ka aplikācija līdz šim lejupielādēta vairāk nekā tūkstoš reižu. Lietotāji “Matchful” novērtējuši vidēji ar 3,4 zvaigznēm no piecām iespējamām. Netrūkst pozitīvu atsauksmju, piemēram, Daiga Veiriha vērtē: “Bombīgi labi un personalizēti horoskopi! Un izziņas apraksti par sevi ir tik padziļinoši un individuāli!”. Ir arī lietotāji, kas aizrāda par tehniskajām problēmām lietotnes darbībā, secinot, ka tā nav līdz galam pabeigta. Līdzīga aina ir arī “App Store” veikalā, kur klientu vidējais vērtējums par “Matchful” ir 3,5.

Atkārtoti tiek pie LIAA atbalsta

Līdz šim “Matchful” izstrādē ieguldīti vairāk nekā 550 tūkstoši eiro, tostarp dibinātāju personīgie līdzekļi, pūļa finansējums, privāto investoru līdzekļi, un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) piešķirtais atbalsts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas, kas paredzēta uzņēmumu digitalizācijai. Šā gada 29. oktobrī parakstīts līgums starp SIA “Matchful Partners” un LIAA par 123,5 tūkstošu eiro atbalstu integrētas mākslīgā intelekta lietotnes izstrādei un ieviešanai astroloģijas, numeroloģijas un psiholoģijas datu apstrādei un personalizētu konsultāciju nodrošināšanai. Šī nav pirmā reize, kad “Matchful” izpelnās LIAA labvēlību – arī 2023. gadā lietotnes veidotāji saņēma 38,9 tūkstošu eiro finansējumu starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas ietvaros.

“Matchful” attīstītājs stāsta, ka LIAA piešķirtais atbalsts tiks ieguldīts lietotnes funkcionalitātes paplašināšanā, ļaujot automatizēt astrologa, numerologa un dažādu citu speciālistu konsultācijas. Publiskajā telpā izskanējušās šaubas par to, vai uzņēmuma produkts būtu pelnījis šādu atbalstu, Priedītis saista ar laiku, kad tiek skatīts valsts budžeta jautājums un partijas diskutē, kam vajag un kam nevajag tērēt nodokļu maksātāju naudu. “Ja šobrīd nenotiktu budžeta skaņošana, neviens par šo jautājumu nerunātu, jo tam gluži vienkārši nav nekāda racionāla pamata,” uzskata uzņēmējs, uzsverot, ka valsts līdzekļi jāiegulda projektos, kuri ir potenciāli spējīgi nest ienākumus un pienesumu ekonomikai. “Par ko mēs runājam? Runājam par ekonomiku vai par emocijām? Vai runājam par to, kas kuram ir pieņemams vai ne? Katram taču kaut kas cits ir pieņemams un saprotams. 

Pasaulē ir ļoti daudz bagātu un veiksmīgu cilvēku, piemēram, miljardieru un valstsvīru, kuri izmanto ezotēriku. 

Un astroloģija ļoti labi strādā, ja tā ir korekta, ja ir piesaistīti labākie speciālisti, ja tie nav viltus eksperti. Mūsu uzdevums, veidojot “Matchful” lietotni, ir sadarboties tikai ar tiem speciālistiem, kuri ir pārbaudīti un var sniegt ļoti kvalitatīvu informāciju. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs šajā jomā būtu ļoti kvalitatīvi,” saka Priedītis.

30 eiro pret katru pusotru eiro?

Komentējot no LIAA saņemto atbalstu, Priedītis secina: “Tādējādi “Matchful” ir kļuvis vēl pievilcīgāks investoriem.” Pašlaik viņa dibinātais uzņēmums piedāvā iespēju ikvienam kļūt par investoru, iegādājoties “Matchful Group” akcijas. Iedzīvotāju līdzšinējo aktivitāti šajā jomā uzņēmējs sauc par “vidēju”. “Bet ja es nevaru atrast finansējumu vienā veidā, es atrodu citu,” viņš piebilst.

Vai LIAA piešķirtais atbalsts varētu iedrošināt cilvēkus ieguldīt savu naudu “Matchful” projektā? LIAA pārstāve Alika vērš uzmanību, ka šobrīd aģentūra nekādu atbalstu uzņēmumam nav izmaksājusi, bet tikai noslēgusi līgumu par projekta īstenošanu. “Faktiskais rezultāts tiks vērtēts projekta beigās, vai plānotais risinājums patiešām ir ieviests un sasniegts programmas mērķis. LIAA šīs programmas ietvaros nevērtē biznesa potenciālu, bet gan pieteiktā atbalsta sasaisti ar programmas mērķa izpildi,” viņa skaidro. “Potenciālajiem investoriem katram pašam ir pienākums atbildīgi izvērtēt biznesa potenciālu, riskus, līdzšinējo darbību un solītās investīciju atdeves reālu sasniegšanas plānu, jo LIAA atbalsts negarantē šāda veida solījumu izpildi.”

Jau pagājušā gada februārī “Matchful” veidotāji paziņoja, ka attīsta lietotnes darbību Eiropā un ka līdz 2024. gada rudenim tai plāno piesaistīt vismaz 100 tūkstošus reģistrētu lietotāju. Pašlaik, pēc Priedīša sacītā, lietotnei ir vien ap 6000 lietotāju. “Šis ir produkts, kas vēl top,” viņš uzsver. “Mēs šobrīd nefokusējamies uz lietotājiem. Mēs turpinām attīstīt produktu. Uz lietotājiem fokusēsimies brīdī, kad būsim sagatavojuši to attiecīgā stadijā.” Kad tas varētu notikt? “Tas varētu būt nākamā gada sākumā, kad lietotnei būs jauna funkcionalitāte, nodrošinot tai jaudīgu restartu,” piebilst Priedītis.

Uzņēmuma biznesa plāns ir ambiciozs. Pēc gada – 150 tūkstoši aktīvo “Matchful” lietotāju, 10,8 miljonu eiro apgrozījums un 1,66 miljonu eiro peļņa. Pēc trīs gadiem – jau 550 tūkstoši aktīvo lietotāju, 70,6 miljonu eiro apgrozījums un 19,8 miljonu eiro peļņa. Pašlaik “Matchful Group” akcijas var nopirkt par cenu, sākot no 1,5 eiro. “Biznesa plāns prognozē akcijas vērtības pieaugumu līdz 25–30 EUR un vairāk trīs gadu laikā,” teikts uzņēmuma mājaslapā. “Ir paredzēta akciju pārdošana stratēģiskajam pircējam trīs līdz piecu gadu laikā, nodrošinot agrīnajiem akciju īpašniekiem iespēju pārdot akcijas.”

Fokusēsies uz pasaules tirgu

“Vai tie cipari ir balstīti numeroloģijā?” ar rūgtu ironiju vaicā uzņēmējs Suneps. “”Matchful Group” mājaslapā ieskicētais “biznesa plāns” atgādina studentu biznesa inkubatora dalībnieku maksimālistu prezentācijas uz steroīdiem, kamēr lietotne nav atjaunota astoņus mēnešus. Sapņot nav aizliegts.”

Taču Priedītis oponē: “Jebkuros šādos jautājumos ir subjektīvais faktors. Pēc maniem ieskatiem, tā ir pat diezgan pieticīga prognoze. Kāds cits, protams, var pateikt, ka tā ir pārāk optimistiska prognoze.” Skaidrojot, kā uzņēmuma publiskotos mērķus plānots sasniegt, Priedītis sola izmantot dažādus efektīvus mārketinga mehānismus, tostarp paša pieredzē un zināšanās balstītu unikālu sistēmu, lai efektīvi audzētu “Matchful” lietotāju skaitu.

Saskaņā ar biznesa plānu reālais ikmēneša maksājums “Matchful” lietotnes abonentam būs ap astoņiem eiro (piemērojot paredzētās atlaides). “Mēs fokusējamies uz pasaules tirgu,” skaidro Priedītis. “Astoņi eiro mēnesī cilvēkam ir ļoti komfortabla summa par kvalitatīvu pakalpojumu, kad viņš var sarunāties ar savu telefonu, saņemt perfektu informāciju par sevi, saņemt ieteikumus par gaidāmo biznesa tikšanos, ieteikumus par savu konkrēto situāciju…”

Prezentācijā potenciālajiem investoriem Priedītis norāda, ka šāda veida rīks kā “Matchful” ir nepieciešams 500 miljoniem cilvēku pasaulē, un lietotnei esot 50 miljardu eiro tirgus potenciāls. 

“Pasaulē ir milzīgs trends uz pašizziņu. Daudzi cilvēki vēlās sevi saprast, kurās jomās un kādā veidā viņi var būt visveiksmīgākie. Tas ir tas, ko veic “Matchful”, 

izmantojot mākslīgo intelektu, radot iespēju cilvēkiem par sevi saņemt viskvalitatīvāko informāciju, ko viņi nevar atrast pie viena konkrēta vai dažiem konkrētiem speciālistiem. Kā tas aizies tirgos, to, protams, rādīs laiks. Tirgus izpēte ir veikta, bet tie ir mūsu iekšējie dati,” piebilst uzņēmējs.

Zaudējumi un parādi VID

Pašlaik Vilnis Priedītis ir patiesais labuma guvējs piecos uzņēmumos. “Nav runa tikai par ticēšanu astroloģijai vai numeroloģijai, es saprotu, kā tas strādā. Cilvēks var saņemt virzienu, kurā viņš ir un būs veiksmīgs, un noteikt virzienus, kuros nav vērts pulēties, kuros nebūs veiksmes vai arī tā nāks daudz grūtāk. Šajā ziņā var ļoti daudz ko un ļoti labi pateikt, ja vien tas tiek veikts kvalitatīvi. Arī mūsu jauno uzņēmumu nodibinājām īpaši piemeklētā tam veiksmīgā brīdī.”
Foto: No Viļņa Priedīša personiskā arhīva

Priedītis ir uzņēmējs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi dažādās biznesa nozarēs. Vēsturiski viņa vārds bijis saistīts ar vairāk nekā 30 uzņēmumiem, – liecina “Firmas.lv” datubāze. “Vairākus uzņēmumus esmu veiksmīgi pārdevis. Ir arī tādi, kas nav izdevušies. Kā jau biznesā. Es savā 57 gadu vecumā tikai četras dienas esmu nostrādājis algotu darbu pie kāda cita darba devēja,” viņš skaidro. Pašlaik Priedītis ir patiesais labuma guvējs piecos aktīvos uzņēmumos: AS “Matchful Group”, SIA “Matchful Partners”, SIA “Digital Tech”, SIA “Veiksmīgu dienu” un SIA “Sportlat serviss”. “Bet visa mana galvenā enerģija, protams, ir veltīta “Matchful” attīstīšanai,” viņš uzsver.

2023. gada augustā Priedītis izveidoja SIA “Scilove”, kas uzsāka darbu pie “Matchful” lietotnes izstrādes. 2024. gada pavasarī tika mainīts uzņēmuma nosaukums uz “Matchful Partners”, bet šogad nolemts lietotnes attīstīšanas stafeti nodot jaunizveidotajai akciju sabiedrībai “Matchful Group” (reģistrēta šā gada jūlijā). “Mums šobrīd ir ap 200 akcionāru, bet pārveidot SIA par AS reorganizācijas ceļā neizdevās – bija pārāk daudz birokrātisko šķēršļu, tāpēc nolēmām dibināt jaunu akciju sabiedrību. Un jaunais uzņēmums pakāpeniski pārņems lietotnes attīstīšanu no “Matchful Partners”, kurai tagad pieder daļa “Matchful Group” akciju un kura ir slēgusi jau minēto līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Jāpiebilst, ka “Matchful Partners” pērn nesis 282,6 tukstošus eiro zaudējumu, uzņēmumam ir negatīvs pašu kapitāls un aktīva komercķīla (nodrošinātā prasījuma maksimālā summa100 tūkstošu eiro vērtībā, ķīlas ņēmējs ir Attīstības finanšu institūcija “Altum”.)

Kopš 2020. gada Priedītis ir arī kriptoinvestors un viņa uzņēmums “Digital Tech” uztur investīcijām kriptovalūtā veltītu platformu. Ar vārdu Kriptoplikpauris uzņēmējs tiktokā regulāri komentē kriptovalūtu tirgus norises. Tiesa, pats uzņēmums pērn nesis 258,8 tūkstošus eiro zaudējumus, un šā gada novembrī tam reģistrēts vairāk nekā sešu tūkstošu eiro parāds Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Turpretī tirdzniecības uzņēmums “Veiksmīgu dienu”, kurā Priedītis ir vienīgais patiesais labuma guvējs, pērn strādājis ar 35 129 eiro peļņu. Taču šā gada novembrī arī šim uzņēmumam izveidojies parāds VID 9,6 tūkstošu eiro apmērā. “Tā var būt. Bet, protams, parādi tiks samaksāti,” komentējot saistības pret VID, teic Priedītis.

Lemjot par atbalsta piešķiršanu Priedīša uzņēmumam, LIAA neesot jāvērtē pieteikuma iesniedzēja saistītie uzņēmumi, tai skaitā, piemēram, to parādsaistības VID, – skaidro aģentūrā. “Tomēr, ja vērtētājs pamana negatīvu informāciju par iesniedzēju publiskajā vai iekšējā vidē, tad to novērtē atbilstoši LIAA vadlīnijām krāpšanas pazīmju identificēšanai un citiem iekšējiem noteikumiem. Saistības ar VID tiek vērtētas atbalsta pieteicēja – komersanta – līmenī, pārbaudot, vai komersantam pieteikuma iesniegšanas dienā nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro,” piebilst Alika. Kā liecina informācija “Firmas.lv” datubāzē, konkrēti uzņēmumam “Matchful Partners” pašlaik nav nenokārtotu saistību ar VID.

Uzziņa

Eiropas nauda un valsts budžeta līdzfinansējums

SIA “Matchful Partners” ir noslēgusi līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu 123 500 eiro apmērā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros.

Minēto ES kohēzijas politikas programmu valdība pieņēma 2024. gada 26. novembrī. Tās mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību procesu digitalizācijai komercdarbībā, kā arī veicināt produktivitātes paaugstināšanu ar mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu augstākas pievienotās vērtības radīšanai komersantu komercdarbības procesos.

Pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” kopējais finansējums ir 27,6 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (23,5 miljoni) un valsts budžeta līdzfinansējums (4,1 miljons eiro).

Avots: ES kohēzijas politikas programmas īstenošanas noteikumi

Viedokļi

Biznesa partnerus un darbiniekus neizvēlas pēc horoskopa

Dāvis Suneps, uzņēmējs, konsultants.
Foto: No personiskā arhīva

Dāvis Suneps, uzņēmējs, konsultants: “Horoskopiem, protams, neticu. Pārtraukt biznesa darījumu attiecības ar personu tādēļ, ka vadītājs ir vēzis pēc horoskopa, ir nepareizi. Lēmumus jābalsta personu kompetencē, darījumu līguma nosacījumos un datos, nevis tajā, vai Merkurs ir vai nav retrogradā.”

 

 

 

Elīna Alika, LIAA Atbalsta piešķiršanas departamenta vadītāja.
Foto: Publicitātes

Elīna Alika, LIAA Atbalsta piešķiršanas departamenta vadītāja: “Mūsu aģentūras darbinieku atlases procesā netiek izmantoti algoritmi, kas balstīti astroloģijā vai numeroloģijā, un šādu pieeju ieviešana nākotnē nav plānota. LIAA personāla atlase balstās uz pārbaudāmiem un objektīviem kritērijiem – profesionālajām kompetencēm, pieredzi un prasmēm, kas nodrošina atbilstību amata prasībām un organizācijas vērtībām. Tas, vai citi uzņēmumi un to vadītāji izmanto arī šāda veida datus lēmumu pieņemšanā, ir katra individuālā vadītāja lēmums un atbildība.”

 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

