Par darāmo atlikušajā deputāta pilnvaru laikā un par gatavošanos nākamajām Saeimas vēlēšanām – saruna ar "Apvienotā saraksta" frakcijas deputātu Ingmāru Līdaku.

Sabiedrība šķeļas. To kā satraucošu faktoru minēja luterāņu arhibīskaps 18. novembra sprediķī, Valsts prezidents aicināja neapsaukāt otru pusi par Kremļa aģentiem, un ūdensšķirtne iet starp liberāli un konservatīvi noskaņotiem. Tam pievienojas vēl pretstāve ar grūti integrējamiem cittautiešiem. Cik tas, jūsuprāt, ir bīstami?

I. Līdaka: Varam runāt par liberālisma un konservatīvisma iezīmēšanos, jo iepriekš politikā galvenās bija intereses, nevis kaut kāda ideoloģija. Tas ir normāls process, tā notiek visā pasaulē. Latvijai raksturīgā dalīšanās "latviešos" un "krievos" arī nav pazudusi un ik pa brīdim tiek uzsildīta no abām pusēm, jo radikālie gali viens otru baro, nespējot bez otra iztikt.

Bet runāsim par pretrunām mūsu pašu starpā – ir sasniegts galējais punkts vai var krist vēl dziļāk?

Stambulas konvencijas sakarā viss vēl beidzies labi. Prezidenta lēmums atdot atpakaļ caurlūkošanai denonsēšanas likumu bija īstā brīdī, jo otra puse arī varēja iziet ielās. Konservatīvais spārns rūca mājās, nedevās ārā, iztiekot bez saspīlējuma kulminācijas. 

Nesaprašanās un rakšana zem otra vērojama pat valdības koalīcijā, ZZS un "Progresīvo" starpā!

Kā es to redzu – pašvaldību vēlēšanas beidzās ZZS nelabvēlīgi. Zemnieksavienības līderi acīmredzot uzskatīja, ka šādu negatīvu rezultātu veidojusi pozīcijas maiņa par atbalstu konvencijai. Tagad it kā atgriezās pie pareizās pozicionēšanās, mēģinot atgūt seju savu vēlētāju priekšā. 

Atgūs?

Domāju, nē. Mētāšanās uzskatos netiek cienīta.

Jūs, cienītais Līdaka, tāpat vaino sabiedrības šķelšanā. Tā atbildēt uz jautājumu par balsojumu par Stambulas konvencijas atcelšanu – "tāpēc, ka man tā gribas" – varējis tikai Kremļa aģents... Jau esat komentējis, ka neatsakāties no teiktā, jo vārds nav putniņš, kurš, izlidojis no būra, ir dabūjams atpakaļ. Un piebildis, ka citureiz apdomīgāk teiktu – "tāpēc, ka tā grib mani vēlētāji". Vēlaties ko piebilst?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē