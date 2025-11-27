No 27. novembra "Luminor" bankas klientiem Rīgā pieejams renovētais klientu apkalpošanas centrs Skanstes ielā 12. Tas atrodas vienā no straujāk augošajām un modernākajām pilsētas apkaimēm un kļūst par lielāko "Luminor" bankas klientu apkalpošanas centru Latvijā.
Rekonstruētajā centrā izveidota plaša pašapkalpošanās zona ar piekļuvi internetbankai, kā arī telpas gan klātienes, gan attālinātām finanšu konsultācijām privātpersonām un uzņēmumiem.
Klientu apkalpošanas centrā "Skanste" pieejami gan ikdienas finanšu pakalpojumi, gan padziļinātas konsultācijas situācijās, kur nepieciešams individuāls risinājums. Klienti var noformēt kontus un maksājumu kartes, saņemt konsultācijas par mājokļu kreditēšanu, uzkrājumiem, pensijām un investīcijām, kā arī notiek konsultācijas uzņēmumiem finanšu pakalpojumu saņemšanai. Centrā ik gadu tiek apkalpoti ap 10 000 klientu.
"Lielākā daļa mūsu klientu ikdienā izmanto digitālos bankas pakalpojumus, un attālināti tiek paveikts gandrīz viss, sākot no konta atvēršanas līdz hipotekārā kredīta noformēšanai. Lai gan digitālie risinājumi Latvijā attīstās ļoti strauji, ir gadījumi, kad nepieciešama saruna klātienē ar finanšu risinājumu konsultantu. Skanstes centrs veidots, lai šīs vajadzības varētu apmierināt mūsdienīgā un pieejamā veidā, neatsakoties no digitālo pakalpojumu ērtībām. Klientu centri kļūst par vietu, kur var saņemt pieredzējušu bankas speciālistu palīdzību jautājumos, kas prasa individuālu pieeju un padziļinātu konsultāciju," norāda Baiba Tētiņa, Luminor bankas klientu apkalpošanas vadītāja.
Renovētajā klientu apkalpošanas centrā īstenota jauna vizuālā identitāte un īpašs uzsvars likts uz vietējo Baltijas vidi. Dizains izstrādāts, iedvesmojoties no Latvijas dabai raksturīgiem materiāliem un elementiem. Telpās izmantoti koka, oļu un citu dabas elementu formu un faktūru akcenti, papildinot centra mūsdienīgo un praktisko iekārtojumu. Klientu apkalpošanas centra "Skanste" mēbeles un interjera risinājumi ir ražoti Latvijā, tā stiprinot vietējos ražotājus un veicinot ieguldījumu apriti Latvijas ekonomikā.
Skanstes apkaime pēdējos gados piedzīvo aktīvu attīstību, un šeit veidojas gan jauni biroji, gan dzīvojamie projekti. Renovētā klientu apkalpošanas centra atvēršana šajā apkaimē ļauj nodrošināt pakalpojumus ne tikai cilvēkiem, kuri šeit dzīvo vai strādā, bet ikvienam, kam ir svarīgs klātienes atbalsts ikdienas finanšu jautājumos.
Lai nodrošinātu ērtu apkalpošanu, klātienes konsultācijas notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu. Vizīti var pieteikt, zvanot +371 67 17 1880.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu