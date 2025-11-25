Pirms gada Latvijas pievienojās Eiropas savienības Digitālo pakalpojumu aktam, kas aizliedz E-vides komersanti ekspluatēt maldinošus modeļus jeb tā sauktos “dark patterns”.Taču interneta veikalos tie tik un tā tiek plaši pielietoti, un īpaši izplatīti kļūst tieši “Melnās piektdienas” iepirkšanās drudža laikā, vēsta 360TV Ziņas.
E-komersantu manipulatīvie ieroči ir pircēju viltus steidzināšana, automātiski atķeksētas izvēles, piemēram, automātiski pievienoti pakalpojumi, apdrošināšanas vai ziedojumi, un slēptas izmaksas. Visbiežāk tiek kombinēti vairāki paņēmieni, lai panāktu maksimālu ietekmi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs apkopojis spilgtākos maldinošo modeļu piemērus interneta veikalos un aicina uz tiem neuzķerties: Ieejot e-veikalā, uz ekrāna parādās spilgti paziņojumi – “Atlaide beidzas pēc 02:14!”; “Atlikušas pēdējās 3 vienības!”; “12 cilvēki skatās šo produktu!”; “Tikko nopirkts!” u. tml.
Groza sadaļā pircējs ierauga, ka pievienoti papildinājumi, un uzmanību novērš uzbāzīgs piedāvājums kļūt par lojalitātes programmas biedru, taču tikai apakšā maziem burtiņiem rakstīts, ka ir iespēja turpināt iepirkties bez pierakstīšanās.
Kad pircējs nokļūst līdz apmaksas sadaļai, gala summa par izvēlēto preci pieaugusi, jo, izrādās, parādījusies maksa par nesasniegtu minimālo summu.
Lietotāju pieredzes arhitekts Roberts Ceruss dod konkrētus padomus, kā uz maldinošiem modeļiem neuzķerties.
Vairāk skaties video!
