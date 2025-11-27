KNAB rosina apsūdzēt Valmieras mēru un vēl četras personas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem ES līdzekļu piesaistē

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret piecām Valmieras novada pašvaldībā nodarbinātām personām, tostarp pašvaldības mēru Jāni Baiku ("Valmierai un Vidzemei") par vairākiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem Eiropas Savienības (ES) līdzekļu piesaistē, noskaidroja aģentūra LETA.
KNAB aģentūru LETA informēja, ka trešdien birojs rosinājis Eiropas Prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret trim Valmieras novada pašvaldības amatpersonām un divām citām pašvaldībā nodarbinātām personām par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šīs darbības īstenotas ražošanas ēkas izbūvē, nelikumīgā veidā piesaistot lielāku Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Latvijas valsts budžeta līdzekļu apmēru, nekā to paredz normatīvie akti.
Pašvaldības var piesaistīt ERAF līdzekļus, lai uz sev piederošas zemes izbūvētu ražošanas ēku, ko pēc projekta īstenošanas piedāvā nomāt komersantiem. Ja konkrētā objekta potenciālais nomnieks nav zināms un tas tiek izvēlēts atklātā konkursā, pašvaldība ir tiesīga piesaistīt līdz 85% ERAF finansējuma. Savukārt, ja objekta būvēšana paredzēta konkrētam mērķim un zināms potenciālais komersants, kurš tajā darbosies, ERAF līdzfinansējums ir pieejams mazākā apmērā - no 45% līdz 55%, lielāku līdzekļu daļu sedzot konkrētajam uzņēmumam.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka Valmieras novada pašvaldības amatpersonas ražošanas ēkas būvniecības projekta laikā neinformēja atbildīgās institūcijas par paredzētā komersanta izvēli un ar viltu piesaistīja lielāku finansējumu, nekā to paredz normatīvie akti.
Darbojoties personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, amatpersonas, iespējams, izkrāpa 671 299,69 eiro no ERAF un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Valmieras novada pašvaldība iesniedza atbildīgajām institūcijām arī 2 372 713 eiro maksājuma pieprasījumus, kas netika apmaksāti no pašvaldības gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Ņemot vērā, ka piecas iesaistītās personas projekta īstenošanā, iespējams, apzināti pārkāpa nosacījumus par piesaistāmā finansējuma apmēru, maksājuma pieprasījumi ir uzskatāmi par krāpšanas mēģinājumu, skaidroja KNAB.
Projekta īstenošanas laikā bija veiktas arī būvprojekta izmaiņas, lai ražošanas ēku pielāgotu konkrētā komersanta vajadzībām, noskaidrojuši izmeklētāji.
KNAB iegūtie pierādījumi liecina, ka Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ar pārējo četru personu atbalstu maldināja atbildīgās institūcijas par patiesajiem iemesliem būvprojekta izmaiņu nepieciešamībai un izmaksu pieaugumam. Tādējādi ERAF, Latvijas valsts budžetam un Valmieras novada pašvaldības budžetam, iespējams, radīti 73 485 eiro zaudējumi.