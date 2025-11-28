Valsts budžetu apņēmušās atbalstīt visas koalīcijas partijas. Taču visas arī apzinās, ka pēc tam būs jāsāk skaitīt šīs valdības dienas. Esot maz ticams, ka solītajā sarunā partijas vienosies, kā koleģiāli strādāt kopā līdz vēlēšanām, jo "pārāk daudz jau ir sarunāts". 

Politiķi no vairākām partijām norādīja uz premjeres Evikas Siliņas ("JV") nevēlēšanos uzņemties līderību, jo tādā gadījumā šāda saruna būtu jau notikusi. Taču valdības vadītāja uzsvaru likusi uz savu ārpolitisko darbību un izliekoties, ka uz viņu neattiecas ministru savstarpējās attiecības un tas, kas notiek Saeimā. Pretēji izziņotajam, kopīgā saruna izpalika arī aizvadītajā pirmdienā, jo E. Siliņa bija devusies Latvijas nacionālajā svētceļojumā uz Vatikānu.

Valsts budžeta likumu galīgajā lasījumā Saeima sāks skatīt 3. decembrī un, visticamāk, pieņems, ja vien visi koalīcijas deputāti būs disciplinēti un nekavēs nevienu balsojumu, kā arī neatbalstīs opozīcijas iniciatīvas. Taču to, kas notiks pēc tam, neņemas prognozēt arī Ainars Latkovskis no premjeres pārstāvētās "Jaunās Vienotības" ("JV"). Redzot "Progresīvo" un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) attiecības, viņam esot grūti iedomāties, kā pēc tam šīs partijas varēs kopā strādāt. "Politika ir ļoti smalka lieta. Mums var būt atšķirīgi viedokļi, bet nedrīkst nolaisties līdz savstarpējiem apvainojumiem," uzskata A. Latkovskis, kurš vairs neieņem amatus partijā.

