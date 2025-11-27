Heavy snow -0.8 °C
C. 27.11
Lauris, Norberts
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Tiesai nodod krimināllietu pret Kupču par seksuālu vardarbību pret studentēm

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 27. novembris, 11:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 27. novembris, 11:00
Māris Kupčs. Bauskas pils.
Māris Kupčs. Bauskas pils.
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā par studenšu seksuālu izmantošanu apsūdzēts atstādinātais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pasniedzējs, Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs, noskaidroja aģentūra LETA.

Reklāma

Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūra paziņojumiem medijiem raksta, ka vīrietis apsūdzēts par izvarošanu un seksuālu vardarbību.

Vīrietis, būdams kādas augstākās izglītības iestādes profesors, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, mācību brauciena laikā pie sevis uz viesnīcas numuriņu uzaicināja cietušo - 1.kursa studenti, kura, pakļaujoties viņa kā pasniedzēja autoritātei un pilnībā uzticoties viņam, piekrita uzaicinājumam, vēsta prokuratūra.

Atrodoties viesnīcas numurā, pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas, kurus vīrietis bija sagādājis jau iepriekš, cietusī stipri noreiba, kā dēļ nesaprata apkārt notiekošo.

Apsūdzība liecina, ka vīrietis, būdams alkohola ietekmē, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi un izmantojot apstākli, ka cietusī atrodas bezpalīdzības stāvoklī, proti, tādā smagā alkohola reibuma izraisītā stāvoklī, kas liedza viņai iespēju pretoties vīrieša veiktajām darbībām, pielietoja fizisku spēku un veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.

Pēc atgriešanās no mācību brauciena, vīrietim radās nodoms arī turpmāk veikt seksuāla rakstura darbības ar cietušo. Lai panāktu sava noziedzīgā nodoma īstenošanu, viņš, izmantojot savu autoritāti, sistemātiski norādīja studentei, ka viņas tālākā izglītība un karjeras iespējas ir atkarīgas no sadarbības ar viņu, tostarp seksuālajām attiecībām ar viņu, informēja prokuratūrā.

Lai iegūtu cietušās uzticību un mērķtiecīgi emocionāli pakļautu cietušo, viņš ikdienā sūtīja viņai īsziņas, aicinot uz tikšanos, izmaksāja pusdienas un pirka dāvanas.

Vīrietis ilgstoši dažādos viesnīcu numuros, ļaunprātīgi izmantojot savu autoritāti, cietušās uzticību un faktu, ka cietusī jutās atkarīga no viņa kā pasniedzēja un baidījās pārtraukt attiecības, lai nezaudētu profesionālās izaugsmes iespējas, sistemātiski, pret cietušās gribu veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.

Nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, vīrietis veica seksuāla rakstura darbības arī ar citu 1. kursa studenti. Viņš uzaicināja cietušo piedalīties kādā svinīgā pasākumā, maldinot, ka šajā pasākumā piedalīsies arī citas personas, liecina apsūdzība.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Baidoties par to, ka, neizpildot vīrieša prasības tiks ietekmētas viņas tālākās karjeras iespējas, cietusī piekrita vīrieša uzstājīgajiem aicinājumiem un ieradās vīrieša norādītajā svinību vietā, kas izrādījās kādas viesnīcas numurs. Ļaunprātīgi izmantojot savu kā pasniedzēja autoritāti un pielietojot fizisku spēku, vīrietis veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jau ziņots, ka 2024. gada 8. martā Latvijas Televīzijas raidījuma "Kultūršoks" autore veidoja sižetu par seksuālu uzmākšanos akadēmijā, kurā anonīmi intervētas septiņas sievietes. Personas, kuras tika intervētas sižetā, vēlējās palikt anonīmas un lūdza neizpaust trešajām personām identificējošu informāciju. Raidījuma "Kultūršoks" sižetā paustā informācija izraisīja plašu sabiedrības rezonansi, aģentūru LETA iepriekš informēja Valsts policija (VP).

Īsi pēc tam, 2024. gada 13. martā, VP saņēma arī JVLMA rektora iesniegumu ar lūgumu izvērtēt raidījumā paustās ziņas un tika sākta resoriskā pārbaude. Lai arī policijai ir ziņas par vismaz piecām studentēm, kas varētu būt cietušas no seksuāla rakstura noziegumiem, tikai divas no studentēm bija gatavas ar policiju sadarboties.

Jau sākotnēji policija guva ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas bija par pamatu kriminālprocesa sākšanai. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas vairākas procesuālās un izmeklēšanas darbības, vairākas nopratināšanas, aptaujas, lai procesuāli nostiprinātu iegūtās ziņas. Kopumā kriminālprocesā liecības iegūtas vairāk nekā no 60 personām, iepriekš informēja policija.

Kriminālprocess šogad 24. janvārī tika nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.

JVLMA sākotnēji tika atstādināti kopumā divi pasniedzēji - Rolands Kronlaks un Senās mūzikas katedras vadītājs Kupčs. Rīgas apgabaltiesa iepriekš nosprieda abus atjaunot amatā. Tomēr šīs lietas starp pasniedzējiem un iestādēm ir saistītas ar augstskolas nepareizu tiesību aktu interpretāciju, nevis pamata izmeklēšanu krimināllietās.

Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daiga Vilsone skaidroja, ka rīkojumā par atlaišanu no darba augstskola kā pamatu norādīja tikai Valsts policijas lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu darbiniekam un Darba likuma 115.panta piekto daļu. Citi pamatojumi rīkojumā nebija norādīti. Taču Valsts policijas lēmums varēja būt par pamatu atstādināšanai, bet ne darbinieka atlaišanai.

Atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, Augstākā tiesa (AT) arī skaidroja, ka, no amata atbrīvojot Kupču, JVLMA piemēroja nepareizu Darba likuma normu.

Uz jautājumu, vai atjaunot Kupču darbā ir juridiski iespējams, ņemot vērā, ka ir drošības līdzeklis par nodarbošanās aizliegumu, Kupča pārstāvis Andris Jēkabsons toreiz skaidroja, ka Kupčs nevar pildīt šos amata pienākumus, savukārt pēc kriminālprocesa noslēguma un attaisnojoša nolēmuma viņš varēs turpināt strādāt, tolaik teica advokāts.

Latvijas Televīzijai zināms, ka šobrīd Kupčs ir atstādināts no darba JVLMA bez darba samaksas saglabāšanas.

VP aģentūrai LETA apliecināja, ka policijas lietvedībā nav citu kriminālprocesu saistībā ar akadēmijas pasniedzēju iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret studentēm.

JVLMA padome arī izteica neuzticību JVLMA rektoram Guntaram Prānim un aicināja viņu atkāpties no amata. Vēlāk Prānis paziņoja par atkāpšanos.

Par JVLMA jauno rektori tika ievēlēta Ilona Meija.

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Tiesu darbi
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma