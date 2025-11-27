Tiesai nodod krimināllietu pret Kupču par seksuālu vardarbību pret studentēm

Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā par studenšu seksuālu izmantošanu apsūdzēts atstādinātais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pasniedzējs, Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs, noskaidroja aģentūra LETA.
Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūra paziņojumiem medijiem raksta, ka vīrietis apsūdzēts par izvarošanu un seksuālu vardarbību.
Vīrietis, būdams kādas augstākās izglītības iestādes profesors, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, mācību brauciena laikā pie sevis uz viesnīcas numuriņu uzaicināja cietušo - 1.kursa studenti, kura, pakļaujoties viņa kā pasniedzēja autoritātei un pilnībā uzticoties viņam, piekrita uzaicinājumam, vēsta prokuratūra.
Atrodoties viesnīcas numurā, pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas, kurus vīrietis bija sagādājis jau iepriekš, cietusī stipri noreiba, kā dēļ nesaprata apkārt notiekošo.
Apsūdzība liecina, ka vīrietis, būdams alkohola ietekmē, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi un izmantojot apstākli, ka cietusī atrodas bezpalīdzības stāvoklī, proti, tādā smagā alkohola reibuma izraisītā stāvoklī, kas liedza viņai iespēju pretoties vīrieša veiktajām darbībām, pielietoja fizisku spēku un veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Pēc atgriešanās no mācību brauciena, vīrietim radās nodoms arī turpmāk veikt seksuāla rakstura darbības ar cietušo. Lai panāktu sava noziedzīgā nodoma īstenošanu, viņš, izmantojot savu autoritāti, sistemātiski norādīja studentei, ka viņas tālākā izglītība un karjeras iespējas ir atkarīgas no sadarbības ar viņu, tostarp seksuālajām attiecībām ar viņu, informēja prokuratūrā.
Lai iegūtu cietušās uzticību un mērķtiecīgi emocionāli pakļautu cietušo, viņš ikdienā sūtīja viņai īsziņas, aicinot uz tikšanos, izmaksāja pusdienas un pirka dāvanas.
Vīrietis ilgstoši dažādos viesnīcu numuros, ļaunprātīgi izmantojot savu autoritāti, cietušās uzticību un faktu, ka cietusī jutās atkarīga no viņa kā pasniedzēja un baidījās pārtraukt attiecības, lai nezaudētu profesionālās izaugsmes iespējas, sistemātiski, pret cietušās gribu veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, vīrietis veica seksuāla rakstura darbības arī ar citu 1. kursa studenti. Viņš uzaicināja cietušo piedalīties kādā svinīgā pasākumā, maldinot, ka šajā pasākumā piedalīsies arī citas personas, liecina apsūdzība.