Tet un TV kanāla 360 veidotajā raidījumā “Sapnis citā Amerikā” dziedātājs Lauris Reiniks viesojas pie pašmāju populārās grupas “Klaidonis” solista Māra Slokas meitas – Evijas Slokas. Viņa atklāj, ka ne tikai ir nopietni pievērsusies mūzikai, bet savulaik iemēģinājusi veiksmi arī aktiermākslā. Kā izrādās, Evija ir filmējusies kādā ļoti populārā amerikāņu seriālā.
Evija Sloka atklāj, ka viņai bijusi pat skolotāja no Kalifornijas, taču, lai aizbrauktu uz provēm, ceļā bija jāpavada divas stundas. “Es sapratu, ka tas fiziski nav iespējams. Bet dažas reizes es aizbraucu, nokļuvu pat mūzikas klipā. Esmu pāris reizes bijusi arī kā fona aktrise, tostarp seriālā “Law and Order”. Tas bija stilīgi!” ar sajūsmu atminas Evija, papildinot, ka filmējusies ainā, kas norisinājusies bārā.
Viņa atklāj, ka labprāt turpinātu attīstīt aktrises talantu, ja vien laiks to ļautu. “Man tas ir ļoti jautri, man vienalga, kur tas aiziet vai neaiziet. Man vienkārši ir interesanti būt tajā atmosfērā, bet tam ir vajadzīgs daudz brīva laika,” secina Evija Sloka.
VIDEO:
