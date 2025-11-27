Rīgā top būtiskas pārmaiņas, kas skars tūkstošiem pašvaldības dzīvokļu īrnieku - pirmo reizi par šiem mājokļiem tikšot prasīta īres maksa. Šobrīd noteikumu projekts vēl ir apspriešanā, un galīgais lēmums gaidāms tuvāko nedēļu laikā. Pašvaldība iecerējusi, ka jaunā sistēma stāsies spēkā no 2026. gada maija, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz šim Rīgā neesot bijuši noteikumi, kas paredzētu īres maksu par pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem, taču dome norāda, ka šāds solis esot nepieciešams, lai nodrošinātu mājokļu uzturēšanu. Sociālie dzīvokļi un mājokļi, kas piešķirti kā sociālā palīdzība, saglabās atbrīvojumu no īres maksas. Pārējiem īrniekiem būs jāmaksā 2,5% no dzīvokļa kadastrālās vērtības gadā. Pēc pašvaldības aplēsēm vidējais maksājums mēnesī varētu būt no 15 līdz 85 eiro, atkarībā no īpašuma lieluma, vērtības un ērtībām.
Rīgas domes pārstāvji skaidro, ka pašvaldībai ir nepieciešami ienākumi mājokļu uzturēšanai, jo ilgstoši daļa ēku esot nonākušas sliktā stāvoklī – īrnieki tās ne vienmēr uzturot pienācīgi, un pašvaldībai neesot pietiekamu līdzekļu uzkrājumu renovācijām. Tajā pašā laikā dome paredzējusi, ka īrnieki, kuriem dzīvoklis jau ir piešķirts, varēs turpināt īres attiecības, ja nav mājokļa citur Rīgā, nav parādu un dzīvesvieta atbilstoši deklarēta. Tiks vērtēts arī tas, vai netiek pārkāpti noteikumi, piemēram, izīrējot dzīvokli trešajām personām vai radot traucējumus kaimiņiem.
Pašvaldība atzīst, ka ievērojama daļa mājsaimniecību ienākumu līmeņa vairs neatbilst mazturīgo statusam, tādēļ atvieglojumi neesot piemērojami visiem. Noteikumu projekts līdz 8. decembrim pieejams sabiedriskajai apspriešanai, tomēr dome paredz, ka daļa iedzīvotāju būs neapmierināti, jo jebkura papildu maksa varētu būt jūtams slogs.
Runājot ar rīdziniekiem, kļūst skaidrs, ka lielākā daļa jauno maksājumu dēļ izjūt bažas. Iedzīvotāji norāda, ka jebkuri papildu 30 eiro mēnesī neesot kritiski cilvēkiem ar stabiliem ienākumiem, taču gados vecākiem īrniekiem tas varētu būt nopietns trieciens. Daļa uzskata, ka rēķini jau šobrīd esot augsti, un katrs papildu maksājums vēl vairāk sarežģīšot dzīvi.
Neraugoties uz iedzīvotāju satraukumu, daudzi atzīst – ja regulējums tiks pieņemts, tas būs jāievēro. Alternatīvu neesot, tādēļ rīdzinieki gatavojas pielāgoties jaunajiem nosacījumiem. Pašvaldība savukārt uzsver, ka jauno sistēmu uzskata par vienīgo reālo risinājumu, lai saglabātu un uzturētu pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu.
